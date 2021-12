Mariborčanom štajerski derbi

Zato pa je že v naslednji minuti celjskega vratarja Matjaža Rozmana ukanil Ognjen Mudrinski , ki je sicer nekoliko srečno zadel za 1:0, potem ko je žoga v loku končala ob vratnici. Za Mudrinskega je bil to sedmi gol sezone.

Mariborska zasedba, ki je v prejšnjem krogu prekinila niz petih zmag, se je v Celju vrnila na zmagovalna pota, potem ko je še tretjič v sezoni odpravila državne prvake iz sezone 2019/20. S tem je prišla le na točko do vodilnega Kopra. Celjani pa so še tretjič v nizu izgubili, tako da ob tekmi manj ostajajo sedmi.

Sobočani so odločneje začeli tekmo, v deseti minuti je Žiga Kous žogo poslal čez gol, po še nekaj polpriložnostih pa je v 28. minuti Žan Karničnik po kotu zgrešil cilj, ko je na prvi vratnici žogo poslal malo mimo druge. Še bližje zadetku je bil v 34. minuti Klemen Pucko , ki je s strelom z glavo zadel vratnico. Tik pred koncem polčasa je iz bližine znova zgrešil Karničnik.

Mura je po velikih skalpih Tottenhama in Maribora ob koncu zanjo lepega tedna z dominantno predstavo strla še odpor Tabora. Izbranci Anteja Šimundže so se s sedmo zmago vsaj začasno prebili na tretje mesto. Povsem drugačna je zgodba pri zdesetkanih Sežančanih, ki še na deseti zaporedni tekmi niso zmagali, sedmič zapovrstjo pa igrišče zapustili poraženi.

Celjani so tudi z menjavami poskusili priti do izenačenja, vendar jim česa več kot bolj ali manj nenevarnih strelov Amadeja Brecla v 89. minuti in Luke Kerina v sodniškem dodatku ni uspelo narediti.

V 64. minuti je imel Danijel Šturm novo priložnost za povišanje vodstva, toda spet je izvrstno posredoval Rozman. V tem delu igre so gosti sicer dvakrat neuspešno zahtevali še najstrožjo kazen.

V drugem delu so bili Celjani sprva malce več pri žogi, toda v 61. minuti so po pritisku Mariborčani znova zagrozili, do strela v kazenskem prostoru je prišel Robert Voloder , a zadel Mudrinskega.

V 36. minuti je imel znova lepo priložnost za Maribor, ki je bil boljši pri posesti in številu priložnosti, Repas, Rozman se je izkazal, še bolj pa po strelu Mudrinskega v 38. minuti, ko je bil mariborski napadalec prav tako sam pred njim.

V nadaljevanju sta si obe ekipi priigrali še nekaj obetavnih akcij in strelov, med nevarnejšimi je bil poskus Adama Jakobsena v 24. minuti, ki pa ga je Jug ustavil.

Gosti, ki so spet pogrešali kar nekaj igralcev, denimo kaznovanega Kevina Dokuoureja Grobryja in poškodovane Denisa Kouaa, Adriana Zeljkovića, Rodrigueja Bongonuija in Marka Krivičića, v prvem polčasu niso pokazali veliko, tudi Matka Obradovića niso resneje ogrozili.

Tudi drugi polčas so bolje začeli črno-beli, dvakrat je v uvodu poskusil Nardin Mulahusejnović, a obakrat nenatančno, v 51. minuti pa je strel visokega napadalca ukrotil Jan Koprivec.

V 59. minuti pa so domači le povedli, Karničnik je prodrl po desni strani in podal pred gol do Mulahusejnovića, ki je nato žogo le še potisnil v prazno mrežo. Malce pozneje je znova poskusil še Pucko, a je bil spet nenatančen.

Mura je nadaljevala s pritiskom, v 67. minuti je bila v isti akciji dvakrat blizu povišanja vodstva, vendar je prvič Koprivec ustavil "strel" soigralca, v drugo pa so domači zgrešili cilj, tako kot Samsindin Ouro v 83. in Amadej Maroša v 90. minuti.

Gosti so za razliko od domačih, ki so v statistiko vpisali 23 poskusov, pa so šele v 82. minuti sprožili prvi strel v okvir vrat (skupno štirje streli), a je tudi tega Obradović" brez težav obranil.

Mura bo v 20. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Kopru, Tabor pa bo dan prej gostil Celje.