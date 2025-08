Mariborska igra brez repa in glave za koncert žvižgov v Ljudskem vrtu

Paksi računa zgolj na madžarske nogometaše. V postavi Maribora sta začela le dva Slovenca – vratar Ažbe Jug in mladi Nejc Viher.

Da bodo na krilih svojih navijačev na povratni tekmi vendarle dokazali, da so boljša ekipa, so po minimalnem porazu na Madžarskem (0:1) v en glas zatrjevali Mariborčani. Že res, da so imeli v Ljudskem vrtu več od igre, a pravih priložnosti je bilo kljub terenski premoči malo. Posledica je boleč izpad na prvi evropski stopnički.

Paksi je – tako kot so to v prvem krogu domačega prvenstva storili Celjani – znova razgalil boleče dejstvo, da trenutna igra Maribora nima ne repa ne glave. Individualna kvaliteta napadalcev ob skromni spremljavi na sredini igrišča težko pride do izraza.

Maribor nima nogometaša, ki bi bil sposoben povezati igro v zvezni vrsti, kot je to denimo v zadnji šampionski sezoni (2021/2022) počel Antoine Makoumbo. Odtlej se mu je še najbolj približal Jan Repas, ki se je z novim trenerjem očitno sprl, potem ko je prvo tekmo proti Paksiju začel na klopi. Na zadnjih dveh obračunih ga ni bilo v kadru. Zelo verjetno bo zapustil klub.

Tudi zato se je Maribor proti Paksiju preveč zanašal na preskok igro, kjer visokorasli in fizično izjemno močni Benjamin Tetteh sicer prosperira, a ga je ta hitro izčrpala. Ob pomanjkanju tekmovalnega ritma, šele prvič v tej sezoni je začel tekmo, je utrujenost prišla do izraza v zadnjih minutah, ko je bilo v njegovi igri precej napak. Isto velja za 37-letnega Hilala Soudanija, ki je lahko s svojim odnosom do vijoličastega dresa zgled vsem, a je prevečkrat želel z glavo skozi zid.

Vendar ne bi bilo pošteno, da bi krivca za presenetljiv izpad Maribora iskali v njegovih najboljših posameznikih.