Mariborske priprave Hull Cityja: nova sezona Premier lige se bliža

"V Sloveniji je čudovito. Hotel je odličen, hrana je izjemna, ljudje so prijazni, gostoljubni in ustrežljivi. Vsi so pripravljeni pomagati pri ustvarjanju ustreznih pogojev za trening. Sem smo prišli na priprave, vendar je za nas pomembno tudi, da se lahko sprostimo in obiščemo nekatere dele Slovenije," je po koncu poletnih priprav v Mariboru leta 2016 povedal legendarni Brendan Rodgers, ki je takrat vodil Celtic, pred tem pa Liverpool. Severnoirski nogometni strokovnjak pred začetkom takratnih priprav ni točno vedel, kaj od Maribora pričakovati, odlično predstavo o tem, kaj ekipo v Mariboru čaka, pa je pred letošnjo potjo imel trener Hull Cityja Sergej Jakirović, ki je leta 2020 nekaj mesecev vodil najtrofejnejši slovenski klub. "Čaka nas trdo delo, poudarek bo na fizični pripravi, tehničnem in taktičnem delu. Upam, da bodo vsi priprave v Mariboru zaključili zdravi. Do začetka Premier lige je še nekaj časa, vendar bo ta čas minil zelo hitro," je pred potjo v Slovenijo povedal Jakirović, ki je v lanski sezoni postal ljubljenec navijačev Hulla.

Sergej Jakirović po zmagi v play-offu za uvrstitev v Premier ligo FOTO: Profimedia

Slednji je o Mariboru vedno govoril z izbranimi besedami, hkrati pa sta tako Hull City kot NK Maribor v lasti Acuna Ilicalija, tako da izbira destinacije za poletne priprave novopečenega premierligaša ni bila veliko presenečenje. Tigre je v mestu ob reki Dravi pričakal mladi vezist Oscar Zambrano, ki je lansko sezono branil vijoličaste barve, v naslednji pa se bo boril za minute v najmočnejšem prvenstvu na svetu, ekipo pa je med pripravami okrepil tudi branilec Matt Targett, ki ima v Premier ligi že 164 nastopov.

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Angleži svojo formo pilijo v trening centru PlayGreen Football Resort pod Pohorjem, ki je sestavljen iz štirih nogometnih igrišč, ki ustrezajo standardom Fife. V preteklosti so tam med drugimi trenirali Fenerbahče, Bešiktaš, Crvena zvezda, Partizan in slovenska izbrana vrsta, sicer pa gre za izjemno mirno in zasebno lokacijo, kar zelo številčna ekipa Hull Cityja v teh dneh vsekakor potrebuje. Članskemu moštvu so se na pripravah namreč pridružili tudi mladinci, ki so enega od pripravljalnih dnevov preživeli v sodobnem fitnes centru Wamoo v neposredni bližini osrčja mesta. "Dobili smo vse, kar bi pričakovali od centra za športno pripravo na najvišji ravni, ob tem pa nas je sprejela izjemno prijazna in ustrežljiva ekipa. Prostor je profesionalni nogometni ekipi ponudil vse, kar potrebuje," je po treningu povedal vodja telesne priprave tigrov Kieran Smith.

Mladinski trening Hull Cityja FOTO: Kevin Mori

Ker je v slovenskem prvenstvu sezona že v polnem teku, nogometaši Hull Cityja tukaj ne bodo igrali pripravljalnih tekem s prvoligaši, tako kot jih je pred desetletjem Celtic, ki je remiziral z Mariborom in Celjem ter premagal Olimpijo.

To pa ne pomeni, da njihove slovenske priprave ne bodo tekmovalne – v naslednjih treh dneh jih namreč čakata dva obračuna s turškima prvoligašema. Na zelenici Aluminija se bodo pomerili s Konyasporom, nato pa jih v Ljudskem vrtu čaka tekma proti Rizesporu.

Članski trening Hull Cityja FOTO: Hull City