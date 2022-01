Mariborski napad okrepila lani prva violina Olimpije, Voloder podeseteril vložek

Đorđeja Ivanovića , ki je za Olimpijo na 39 tekmah dosegel 13 zadetkov, še ni bilo na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, vijoličnim se bo pridružil kar v turški Antalyji, kjer bo Maribor pilil formo za branjenje vodilnega položaja v prvi ligi. Novico je za časopis Večer potrdil Marko Šuler , ki je ob tem dejal, da gre za okrepitev, ki jo je v slovenskem nogometu težko dobiti in so jo nujno potrebovali po odhodu Rudija Požega Vancaša .

Doma so ostali Aleks Pihler in Andrej Kotnik , oba okrevata in nadaljujeta treninge po individualnem programu, ter Rok Kronaveter , ki je bil v stiku z okuženo osebo, tako da se bo moštvu v Turčiji pridružil pozneje. Kot četrti vratar je bil prvi ekipi iz nogometne šole priključen Lukas Tomažič , kot nov obraz na članskem seznamu pa je prišel še 19-letni napadalec iz Srbije Stevan Nikolić. Nazadnje član Zemuna, pred tem pa v mlajših selekcijah tudi Crvene zvezde in Partizana, se bo začel dokazovati strokovnemu vodstvu ter ob ureditvi vseh zadev počakal na potrditev prestopa, so sporočilu na spletni strani kluba.

Na seznamu mariborskih potnikov v Antalyo se je znašlo 27 igralcev, in sicer: Jug, Bergsen, Pridgar, Tomažič, Mitrović, Watson, Uskoković, Klampfer, Milec, Mutavčić, Sikošek, Koderman, Makoumbou, Maher, Gorenak, Lorber, Antolin, Repas, Sellouki, Žugelj, Alvir, Šturm, Tavares, Mudrinski, Sirk, Vipotnik in Nikolić.

Voloder v ligo MLS, Maribor bo bajno zaslužil

Med potniki v Turčijo pričakovano ni bilo Roberta Voloderja. V prvem delu sezone enega najbolj standardnih članov mariborske zasedbe je v svoje vrste, kot se je namigovalo že dlje časa, zvabil Sporting Kansas City iz lige MLS. Koliko so z njegovo prodajo zaslužili v Ljudskem vrtu, ni znano, je pa Šuler že pred časom medijem razkril, da bodo vloženi znesek vanj vsaj podeseterili.

"Prišel je kot posojen igralec, odhaja v zgodbi, ki je uspešna za obe strani. Vse posoje med poletnim prestopnim rokom so bile opravljene z namenom, da je Maribor imel realno možnost odkupa. Pri Robiju smo se odločili za odkup, njegove predstave pa so izzvale pozornost tujih oglednikov in pripeljale snubce z različnih strani. Odhaja v MLS, njegov primer dokazuje, da je tudi v tako kratkem času mogoče iz Maribora narediti korak naprej. Prizadevali smo si, da bi ostal dlje, toda po prejeti ponudbi je želel narediti korak naprej. Nismo ga mogli zadržati, v skupnem seštevku gre za pozitivno zgodbo, saj smo s kreativnostjo, iznajdljivostjo in zelo majhnim vložkom prišli do kakovostnega igralca in finančnega dobička. Kadrovsko pa smo se pravočasno odzvali, pripeljali Maxa Watsona, ki se hitro prilagaja na naše zahteve," je o naslednjem poglavju prestopnega roka povedal Šuler.

Za Voloderjem je sicer zelo zanimiva pot. V prvem delu sezone, v katerem je odigral kar 24 tekem, je bil v Maribor posojen iz nemškega prvoligaša Kölna. Vijolični so ga pozimi odkupili in že isti prestopni rok tudi prodali. "Res to ni običajna pot nogometaša iz Nemčije in marsikdo se zanjo ne bi odločil. Toda od začetka sem verjel, da je to idealna možnost. Čas, ki sem ga preživel tukaj, je potrdil, da sem se odločil prav. Vsakomur lahko Maribor toplo priporočam, ne glede na starost. Vsak bo tukaj imel pogoje za nogometni razvoj oz. napredek. Klub omogoča, da razviješ in pokažeš svoj potencial, ob tem pa da igraš evropske tekme, kar je seveda tudi zelo mikavno," je ob svojem slovesu povedal nadarjeni osrednji branilec.