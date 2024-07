Mariborski nogometaši brez težav ugnali Domžalčane

Nogometaši Maribora so v 1. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 4:1 (2:0). Vse dvome o zmagovalcu so aktualni slovenski državni podprvaki razblinili že po prvem plčasu, ki so ga dobili z 2:0.

Mariborski nogometaši so po slovesu od evropske lige - v prvem krogu jih je sredi tega tedna izločil bolgarski Botev iz Plovdiva - na uvodni tekmi državnega prvenstva visoko premagali Domžalčane. Izbranci domačega trenerja Anteja Šimundže so povedli že v sedmi minuti. Po globinski podaji Žige Repasa je gostujoči vratar Ajdin Mulalić naredil osnovnošolsko napako in izpustil žogo v svojem kazenskem prostoru, "darilo" pa je sprejel komaj 17-letni Niko Grlić in žogo poslal v prazno mrežo.

Le tri minute pozneje je glavni sodnik Martin Matoša po posredovanju Vara pokazal na 11-metrovko po igranju z roko francoskega branilca Bradleyja M'Bonda v domačem kazenskem prostoru, domžalski izvajalec najstrožje kazni Danijel Šturm pa je streljal mimo leve vratnice vratarja Ažbeta Juga. V nadaljevanju so bili aktivnejši domači nogometaši, ki so v 26. minuti podvojili svojo prednost. Po preigravanju Marka Božića je strel Grlića najprej blokiral Abraham Nwankwo, žoga pa se je nato odbila do Arnela Jakupovića, ki je z natančnim strelom povišal na 2:0.

Nogometaši Maribora so upravičili vlogo favoritov in zlahka opravili z moštvom Domžal. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Štajerci so v prvi minuti sodnikovega podaljška imeli lepo priložnost za nov zadetek, po uporabni podaji Svena Šoštarič-Kariča se je v lepi priložnosti znašel Jakupović, njegov strel pa je zaustavil Mulalić. Nogometaši iz osrednje Slovenije so nekoliko ambiciozneje začeli drugo polovico tekme, po strelih Daria Kolobarića in Reneja Rantuše Lamprehta pa se izid ni spremenil. Mariborčani so v 69. minuti po natančnem strelu Božića z roba kazenskega prostora zadeli za 3:0, a je bil gol razveljavljen zaradi predhodnega prekrška Repasa. Domači nogometaši so "vajo ponovili" štiri minute kasneje, zadetek Maksa Barišića pa je bil tudi v drugo razveljavljen zaradi njegovega igranja z roko v gostujočem kazenskem prostoru.

Trener mariborskih nogometašev Ante Šimundža je lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev na uvodu v novo sezono domačega državnega prvenstva. FOTO: Damjan Žibert icon-expand