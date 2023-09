Mariborski nogometaši le prekinili niz treh zaporednih porazov

Nogometaši Maribora se po petih tekmah vendarle veselijo zmage. Po treh zaporednih porazih, ki so zelo razburkali stanje v štajerski prestolnici, so tokrat premagali zadnjeuvrščene Radomlje in se vrnili na četrto mesto prvenstvene lestvice. A ne brez težav in stresa. Po prvem polčasu je kazalo na nov neuspeh, iz Ljudskega vrta so se spet slišali žvižgi, varovanci Damirja Krznarja so spet zaostajali, toda tokrat v drugem delu vendarle izpeljali preobrat za izredno pomembne tri točke, ki pomenijo predvsem vsaj nekaj dni miru.

Mariborčani so tekmo začeli napadalno, želeli so čim prej doseči gol, ki bi jim omogočil lažje nadaljevanje. Jan Repas je sicer dosegel zadetek, a iz nedovoljenega položaja, gostujoči vratar Luka Baš pa je moral prvič posredovati v osmi minuti, ko je s strelom od daleč poskusil Marko Božić, a vratar je z lepo parado nekaj dela povzročil fotografom. Ti pa v prvem polčasu niso imeli veliko dela. Mariborski napadi so bili jalovi, na žalost domačih navijačev, ki jih je iz tekme v tekmo manj na stadionu, pa so tekmeci že v prvi nevarnejši akciji povedli.

V 22. minuti je Dejan Vokić na robu kazenskega prostora lepo podal žogo do Madžida Sošića, ta se je izognil nedovoljenemu položaju in z natančnim strelom v nasprotni kot in premagal vratarja Ažbeta Juga. Baš se je do konca polčasa še nekajkrat izkazal po strelih Marka Kolarja, Repasa in Ignacia Guerrica v 37. in 39. minuti, prvič pa je kapituliral v 50. minuti, ko je predložek Guerrica z leve strani izkoristil Božić.