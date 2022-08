Mariborski nogometaši verjamejo, da lahko preskočijo finsko oviro

Maribor je v letošnji evropski sezoni v prvem krogu kvalifikacij Lige prvakov izločil Šahtjor Soligorsk, v drugem pa izpadel proti Šerifu iz Tiraspola ter se tako preselil v kvalifikacije Evropske lige. Popotnica za finskega tekmeca tudi ni najboljša, saj so Štajerci nazadnje v Kopru v prvenstvu izgubili in tudi pokazali precej manj od tekmeca.

"Preveč je bilo preračunljivosti, manjkalo nam je razpoloženih igralcev," je po tekmi dejal trener Maribora Radovan Karanović, ki je priložnosti ponudil tudi 17-letnemu Tinetu Čuku ter novincema Andražu Žiniču in Vladanu Vidakoviću. "Vse bomo naredili, da ekipo dvignemo in si povrnemo samozavest, psihološko moč. Verjamem, da bomo pred našimi navijači v povsem drugačni podobi. Odmisliti moramo, kar je bilo, in gremo v priprave na nov izziv z optimizmom. Potrebujemo dobro izhodišče pred povratnim dvobojem v Helsinkih," je za spletno stran kluba še povedal strateg vijoličastih.

Če je Maribor s 16 državnimi naslovi najuspešnejši slovenski klub, pa ima na Finskem podobno vlogo HJK. Klub iz Helsinkov je bil ustanovljen pred 115 leti in je najuspešnejši na Finskem. Enaintrideseti naslov finskega prvaka je osvojil v prejšnji sezoni, trinajstkrat je bil podprvak, štirinajstkrat pa pokalni prvak. Tako kot Maribor v Sloveniji je edini na Finskem, ki je doslej igral v skupinskem delu Lige prvakov in leta 1998 v prvem krogu izločilnega dela premagal Metz.