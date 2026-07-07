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Nogomet

Mariborski projekt prepričal vezista z izkušnjami iz Ligue 1

Maribor, 07. 07. 2026 17.35 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Claude Goncalves

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor nadaljuje sestavljanje kadra za sezono 2026/27. Štajerci so kot novo okrepitev uradno potrdili izkušenega portugalskega vezista Joaquima Clauda Goncalvesa, ki je podpisal dvoletno pogodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Načrtovali smo še novo moč na sredini igrišča, vezista box to box, ki ima mednarodne izkušnje. Ob tem pa združuje fizično moč s sposobnostmi vodje na igrišču in zna ritem tekme usmerjati v korist svoje ekipe. Zelo smo veseli, da lahko namenimo dobrodošlico tako kakovostnemu igralcu, saj Gonçalves predstavlja vse to, kar trenutno potrebujemo. S posebnim zadovoljstvom pa lahko dodam, da je postal še eden izmed tistih, ki verjame v skupno zgodbo, saj se je odrekel večji vsoti denarja, da bi postal del našega novega projekta," je pojasnil športni direktor Zlatko Zahović.

Nazadnje je bil 32-letnik s Korzike, ki se počuti bolj Portugalca kot Francoza, čeprav ima dvojno državljanstvo, član Legie. V Varšavi je v prejšnjih dveh sezonah zbral 45 nastopov, pred tem pa je bil tri leta član Ludogoretsa, kjer je odigral 121 tekem in trikrat zapored osvojil naslov bolgarskega prvaka. Veliko kilometrino ima tudi na portugalskih prvoligaških igriščih (za Gil Vicente in Tondelo je odigral 110 tekem), prve nogometne korake pa je naredil v domačem Ajacciu, kjer je pod vodstvom Fabrizia Ravanellija leta 2013 debitiral v Ligue 1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Najpomembnejši je bil projekt, ki so mi ga predstavili. Opazil sem, da klub v svoje vrste privablja kakovostne ljudi in si po pretekli sezoni želi spremeniti zadeve. Športni direktor je imel pomembno vlogo pri moji odločitvi. Predstavil mi je, kaj želi doseči z Mariborom in njegova vizija je name naredila zelo močan vtis. Zato sem se odločil za prihod v Maribor in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje. Ogledal sem si že nekaj tekem, da bi pridobil določena spoznanja o ekipi in slovenskem nogometu. Govoril pa sem tudi z nekaterimi igralci, ki jih poznam in ki so mi o klubu povedali veliko lepega. Predvsem Petar Stojanović," je po podpisu pogodbe dejal najnovejši član kluba pod Kalvarijo.

Zgodbo pri 16-kratnem slovenskem prvaku začenja z zanimivo predzgodbo in z velikim motivom. "Ante Šimundža je bil moj trener pri Ludogorcu. Zelo mi je bil všeč njegov način dela, prav tako pa tudi on kot oseba. Zame je to najpomembnejše. Ko z nekom vzpostavim pravo povezavo in mu zaupam, sem zanj pripravljen storiti vse. Podobno velja za Stojanovića. Poznam torej dva Slovenca in o obeh imam zelo dobro mnenje. Za zdaj lahko o Sloveniji povem samo lepe stvari. Zdaj pa si predvsem želim čim prej začeti trenirati z ekipo. Zaradi tega sem prišel sem. Želim biti s soigralci, jih spoznati in začutiti utrip ekipe. Cilji za prihodnji dve leti so preprosti: zmagati na čim več tekmah, igrati v evropskih tekmovanjih in osvojiti naslov državnega prvaka. Kajti naslove sem že osvajal in poznam ta občutek. Upam, da bo Maribor prvak že v tej sezoni."

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