Mariboru odvzeli točke, kazen 25.000 evrov in štiri tekme brez navijačev

NK Maribor bo v zvezi z incidentom navijačev nosil finančne posledice v višini 25.000 EUR, ob tem pa se tekma z Muro registrira z rezultatom 3:0 za domačine. Maribor pa bo prav tako naslednje štiri domače tekme igral pred praznimi tribunami.

Disciplinski sodnik je upošteval vse izjave vpletenih, tako uradnih oseb, kot obeh klubov in ob tem izpostavil, da je skrb za varnost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in drugih, na prvem mestu, kar posledično pomeni, da je potrebno okoliščine, ki so povezane z zagotavljanjem varnosti ocenjevati najstrožje.

Ob tem poudarja, da je vsakršno prižiganje in metanje bakel na stadionu absolutno nesprejemljivo ter zavržno in se nikdar ne sme razlagati kot nekaj dopustnega, še manj pa se navedeno ne more opravičevati kot del "folklore" neke skupine navijačev, saj gre za izredno nevarno ravnanje in nevarne predmete. Tudi v skladu z načeli UEFA gre pri uporabi pirotehničnih sredstev za nevarna sredstva, ki lahko povzročijo hude poškodbe in škodijo zdravju ter so striktno prepovedane.

Zoper sklep DS NZS je možna pritožba v roku treh dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.