Mariboru poraz na derbiju, 30.000 evrov kazni in pet tekem brez gledalcev

Na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu so zmaji povedli hitro po začetku obračuna, v 36. minuti je bila tekma zaradi uporabe pirotehnike najprej prekinjena za 20 minut, po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev pa je bila tekma dokončno prekinjena v 52. minuti. Ker se sezona bliža koncu, bodo vijoličasti pred praznimi tribunami igrali tudi v začetku sezone 2026/27.

"Kazni so bile izrečene zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter pomanjkljive organizacije tekme. Navijači domače ekipe so med tekmo uporabili rekordno količino pirotehničnih sredstev. Eno izmed teh sredstev je eksplodiralo v neposredni bližini gostujočega vratarja, ki je potreboval zdravniško pomoč. Tekma je bila zaradi varnostnih razlogov večkrat prekinjena in nato v drugem polčasu dokončno ustavljena," so zapisali na uradni spletni strani NZS.

"Disciplinski sodnik je pri odločanju upošteval tudi dejstvo, da je NK Maribor za istovrstne prekrške v tej in prejšnjih sezonah bil že večkrat kaznovan, predhodne denarne kazni pa očitno niso dosegle namena. Zato je posegel po strožjih sankcijah, ki so po njegovi presoji edine primerne za zagotavljanje varnosti udeležencev tekem in ohranjanje integritete tekmovanj pod okriljem NZS," so še dodali v izjavi za javnost.

V nadaljevanju so še zapisali, da bodo še naprej iskali načine za sodelovanje z navijači: "NZS si bo v sodelovanju s klubi, policijo in pristojnimi službami tudi v prihodnje odločno prizadevala preprečiti razmere, ki ogrožajo varnost na nogometnih tekmah. Skupaj bomo iskali načine, da bo sodelovanje z navijaškimi skupinami čim boljše, saj so navijači del nogometne zgodbe, brez katere ta ne bi bila enaka."