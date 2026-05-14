Nogomet

Mariboru poraz na derbiju, 30.000 evrov kazni in pet tekem brez gledalcev

Brdo pri Kranju, 14. 05. 2026 19.10 pred 26 minutami 2 min branja

Avtor:
A.M.
Maribor - Olimpija

Disciplinski sodnik NZS je izdal sklep o kaznovanju NK Maribor zaradi dogodkov na večnem derbiju, ki je bil zaradi ravnanja navijačev dokončno prekinjen. Klubu je izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov in pet domačih tekem brez gledalcev, Olimpija pa je tekmo za zeleno mizo dobila s 3:0.

Na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu so zmaji povedli hitro po začetku obračuna, v 36. minuti je bila tekma zaradi uporabe pirotehnike najprej prekinjena za 20 minut, po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev pa je bila tekma dokončno prekinjena v 52. minuti. Ker se sezona bliža koncu, bodo vijoličasti pred praznimi tribunami igrali tudi v začetku sezone 2026/27.

"Kazni so bile izrečene zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter pomanjkljive organizacije tekme. Navijači domače ekipe so med tekmo uporabili rekordno količino pirotehničnih sredstev. Eno izmed teh sredstev je eksplodiralo v neposredni bližini gostujočega vratarja, ki je potreboval zdravniško pomoč. Tekma je bila zaradi varnostnih razlogov večkrat prekinjena in nato v drugem polčasu dokončno ustavljena," so zapisali na uradni spletni strani NZS.

Maribor - Olimpija
FOTO: Damjan Žibert

"Disciplinski sodnik je pri odločanju upošteval tudi dejstvo, da je NK Maribor za istovrstne prekrške v tej in prejšnjih sezonah bil že večkrat kaznovan, predhodne denarne kazni pa očitno niso dosegle namena. Zato je posegel po strožjih sankcijah, ki so po njegovi presoji edine primerne za zagotavljanje varnosti udeležencev tekem in ohranjanje integritete tekmovanj pod okriljem NZS," so še dodali v izjavi za javnost.

V nadaljevanju so še zapisali, da bodo še naprej iskali načine za sodelovanje z navijači: "NZS si bo v sodelovanju s klubi, policijo in pristojnimi službami tudi v prihodnje odločno prizadevala preprečiti razmere, ki ogrožajo varnost na nogometnih tekmah. Skupaj bomo iskali načine, da bo sodelovanje z navijaškimi skupinami čim boljše, saj so navijači del nogometne zgodbe, brez katere ta ne bi bila enaka."

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Free_Palestine
14. 05. 2026 19.39
Lahko sprejmejo ne vem kakšen zakon in mira na tribunah vseeno ne bo.
chubba
14. 05. 2026 19.37
Do kdaj še bo klub pripravljen plačevati kazni za izgrednike.Drzava ne naredi kar bi morala z prestopniki pa avtomatično kaznuje tretjega po liniji. Zadeva zrela za Ustavno in Evropski sodišče.To je tako kot bi pri šahu med gledalci izbruhnil neredi in kaznuje te šahista.
štajerc65
14. 05. 2026 19.36
Upam da so vsi ti ki jih vi omenjate kot "navijače" gledali finale pokala. Tekma brez enega samega incidenta in bakle.
NkMaribor
14. 05. 2026 19.30
Maribor si ni zaslužil tako visoke kazni!
galyo77
14. 05. 2026 19.36
Prenizka je, ne previsoka...
štajerc65
14. 05. 2026 19.37
Ja pa si jo je. To kar se je zgodilo je nedopustno v 1 ligi našega nogometa. Jaz bi jim dal 100.000 pa v 2 ligo.
Stajerc22
14. 05. 2026 19.29
Navijaci bi morali civilno toziti klub zaradi malomarnosti pri varnostnih sluzbah ki niso delovali, posledicno so se druzine na tribunah pocutile ogrozene.
nemod
14. 05. 2026 19.19
bravo navijači :)))) hahaha noro... to je možno sam pr nas da se zgodbe ponavljajo v nedogled...
