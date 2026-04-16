Nogomet

Prva ženska trenerka v Bundesligi: Lepo bi bilo, če bi ta vprašanja izginila

Berlin, 16. 04. 2026 18.09 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marie-Louise Eta

Nemška nogometna strateginja Marie-Louise Eta bo v soboto spisala zgodovino: postala bo prva ženska, ki bo kot glavna trenerka vodila tekmo moškega kluba v eni od petih najmočnejših nogometnih lig. 34-letnica je prevzela vodenje nemškega Union Berlina, na svoji prvi tekmi v Bundesligi pa se bo pomerila z Wolfsburgom. Njeno imenovanje je pritegnilo veliko medijske pozornosti, Eta pa ostaja osredotočena na svoje delo, motivacije ji ne jemljejo niti številni seksistični komentarji.

FOTO: Profimedia

Že številčna udeležba novinarjev na tiskovni konferenci pred tekmo med Union Berlinom in Wolfsburgom je nakazala, da se bo v teh dneh zgodilo nekaj prelomnega za nemški nogomet. Marie-Louise Eta bo v soboto kot prva ženska stopila v čevlje glavne trenerke moškega kluba nemške Bundeslige.

FOTO: Profimedia

34-letnica je pred tem vodila mladinsko ekipo Berlinčanov, zato ni bilo povsem nepričakovano, da je vodstvo kluba, potem ko je odpustilo prejšnjega trenerja Steffena Baumgarta in njegova dva pomočnika, prav njo postavilo na mesto glavnega trenerja.

Preberi še Ženska, ki orje ledino: prva glavna trenerka v zgodovini Bundeslige

A vendar tovrstne odločitve Nemka ni pričakovala. "Bila sem doma in pripravljala sem se na tekmo ekipe do 19 let. Sprva sem bila presenečena, ampak seveda sem bila presrečna, da mi tako zelo zaupajo, in takoj sem se lotila dela, da bi ugotovila, kako se lahko kar najbolje pripravimo na tekmo proti Wolfsburgu," je priznala, da kljub presenečenju ni niti za trenutek pomišljala, ali bi ponujeno priložnost sprejela.

Eta pa v soboto ne bo pisala le zgodovine nemškega, temveč tudi evropskega nogometa. Postala bo namreč prva ženska, ki bo kot glavna trenerka vodila tekmo moškega prvoligaša v eni izmed petih najmočnejših nogometnih lig (angleški, španski, francoski, italijanski in nemški). Njen prevzem tako pomembne funkcije pomeni pravo prelomnico za vključenost žensk v moškem nogometu, sama pa se s tem ne ubada.

"Zavedam se, da ima moje imenovanje širši družbeni učinek, ampak zame so vedno v ospredju nogomet in delo z ljudmi, s katerimi sodelujem. Vesela sem zaupanja, ki mi ga je bilo izkazano, in zelo se veselim tekme ta konec tedna. Vem, da ima to družbeni vpliv, toda trenutno razmišljam samo o Wolfsburgu," je dejala.

FOTO: Profimedia

Čeprav je vsem jasno, da orje ledino v moškem nogometu, Nemka poudarja, da se ne počuti kot pionirka. "Nisem prva ženska v nogometu. Pred mano so bile trenerke, tudi v francoski drugi ligi. Razumem zanimanje, ki ga je poželo moje imenovanje, vendar bi bilo lepo, če bi ta vprašanja nekega dne izginila. Vsi si želimo doseči najboljši možen rezultat, ne glede na spol," je zatrdila in izrazila upanje, da bo njen dosežek navdih tudi za številne druge mlade ženske in dekleta.

Pričakovano se je ob njenem imenovanju na družbenih omrežjih pojavilo veliko seksističnih komentarjev, na katere pa se ne ozira. "Vem, da je bilo nekaj sovražnih zapisov, a bilo je tudi veliko pozitivnih. Težava na družbenih omrežjih je, da se ljudje lahko izražajo anonimno. Taki komentarji povedo veliko več o tistih, ki jih objavljajo, kot o ljudeh, o katerih govorijo."

Na neprimerne in seksistične komentarje se je odzval tudi športni direktor Union Berlina Horst Heldt. "Louise popolnoma zaupamo. Noro se mi zdi, da se moramo v današnjem času ukvarjati s tem. Govorimo o zelo sposobi trenerki in lahko ste prepričani, da vsi pri Unionu, tako na tribunah kot v klubu, stoodstotno stojimo za svojo odločitvijo in bomo storili vse, kar je v naši moči, da v prihodnosti ne bo prišlo do takšnih razprav, ki so prav sramotne," je trenerki v bran stopil Heldt.

Union Berlin sicer z 32 točkami trenutno zaseda 11. mesto na lestvici, od cone izpada pa ga loči le sedem točk. Pred 34-letnico, ki bo klub vodila do konca sezone, v nemškem prvenstvu čaka pet tekem. Po Wolfsburgu se bodo njeni varovanci udarili z Leipzigom, Klnom, Mainzem in Augsburgom.

nogomet marie-louise eta union berlin

