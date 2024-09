Marin se je po daljši prisilni odsotnosti vrnil na treninge zmajev

Antonio Marin je februarja na treningu v Stožicah začutil močne bolečine v desnem kolenu. Glasen krik strelca dveh zadetkov na tekmi proti Radomljam je vzbudil zaskrbljenost v taboru zmajev, zdravniški pregledi pa so potrdili najhuje: Hrvat je strgal križno vez.

Kdaj pričakuje povratek v kader zeleno-belih? Prvi treningi so že za njim ... "Edina stvar, ki so mi jo vsi dejali, je ta, da ne smem hiteti. Eno so želje, drugo pa realnost. Če vprašate mene, sam bi že jutri lahko treniral na polno in igral, toda v življenju ne gre tako enostavno. Potrebno je imeti potrpljenje. To imam v glavi od samega začetka dalje in tega se držim. Napoved je, da bi lahko v oktobru prišel ponovno zraven in začel konkurirati za nastop. Sedaj treniram s soigralci, vendar še brez dvobojev oziroma duelov v igri. Vsekakor bom potreboval čas, verjamem pa, da bom do zaključka leta imel za seboj pravo število tekem in bom na podlagi tega tako tudi nadaljeval, kjer sem ostal," je za uradno spletno stran Olimpije še povedal hrvaški vezist, ki ima s klubom visoke cilje ...



"Odkar sem manjkal, sem pogledal vsako tekmo Olimpije. Bil sem v stikih s soigralci, ostalimi ljudmi iz kluba. Kar veliko tekem sem si ogledal tudi v živo in ob tem spoznal, da osebam v klubu ni vseeno zame. Prepričal sem se, koliko jim pomeni moje zdravje in stanje s kolenom. Tudi to mi je dalo dodaten zagon. Da še bolj močno pritisnem in potrpim. Želim se vrniti močnejši in skupaj s preostankom ekipe Olimpijo ponovno vrniti na vrh. Do novega naslova državnih prvakov! Evropsko jesen imamo, sedaj je naš cilj evropska pomlad."