Marinakis ponudil finančno pomoč žrtvam napada

V soboto ob 18.25 sta dva neznanca na vlaku, ki je potoval iz Doncastra proti Londonu, z nožem ranila enajst ljudi. Dva naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti. Oba moška sta že v policijskem pridržanju, osumljena sta kaznivega dejanja poskusa umora.

Napad so posebej občutili pri Nottingham Forestu, saj so dobili informacije, da naj bi bilo na vlaku veliko njihovih navijačev: "na vlaku je bilo veliko naših privržencev, ki živijo v Londonu in so se vračali iz tekme. Naše misli so z njimi in vsemi, ki jih je napad prizadel," so zapisali na svoji spletni strani.