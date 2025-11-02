Marinakis ponudil finančno pomoč žrtvam napada

V soboto ob 18.25 sta dva neznanca na vlaku, ki je potoval iz Doncastra proti Londonu, z nožem ranila enajst ljudi. Dva naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti. Oba moška sta že v policijskem pridržanju, osumljena sta kaznivega dejanja poskusa umora.
Napad so posebej občutili pri Nottingham Forestu, saj so dobili informacije, da naj bi bilo na vlaku veliko njihovih navijačev: "na vlaku je bilo veliko naših privržencev, ki živijo v Londonu in so se vračali iz tekme. Naše misli so z njimi in vsemi, ki jih je napad prizadel," so zapisali na svoji spletni strani.
Podporo svojim navijačem je izkazal tudi predsednik kluba, Evangelos Marinakis, ki je vsem udeleženim obljubil tudi finančno pomoč: "Vsi pri Forestu smo osupli nad situacijo, ki se je pripetila. Pogum in nesebičnost, ki so jo nekateri naši navijači izkazali na tistem vlaku, v popolnosti predstavljata človeštvo in tudi naš klub. Poskrbeli bomo, da bodo vsi prizadeti v napadu dobili finančno pomoč, ki jim bo omogočila, da prejmejo najboljšo zdravstveno oskrbo."
