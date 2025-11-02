Svetli način
Nogomet

Marinakis ponudil finančno pomoč žrtvam napada

Nottingham, 02. 11. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 1 uro

5

Lastnik Nottingham Foresta Evangelos Marinakis je ponudil finančno pomoč vsem navijačem svojega kluba, ki so bili udeleženi v sobotnem napadu na vlak, ki je potoval proti Londonu. Pri Forestu se zavedajo, da je bilo na kraju dogodka veliko njihovih navijačev in jim želijo pomagati.

Napad z nožem na vlaku v Veliki Britaniji
Napad z nožem na vlaku v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia

V soboto ob 18.25 sta dva neznanca na vlaku, ki je potoval iz Doncastra proti Londonu, z nožem ranila enajst ljudi. Dva naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti. Oba moška sta že v policijskem pridržanju, osumljena sta kaznivega dejanja poskusa umora.

Napad so posebej občutili pri Nottingham Forestu, saj so dobili informacije, da naj bi bilo na vlaku veliko njihovih navijačev: "na vlaku je bilo veliko naših privržencev, ki živijo v Londonu in so se vračali iz tekme. Naše misli so z njimi in vsemi, ki jih je napad prizadel," so zapisali na svoji spletni strani. 

Evangelos Marinakis
Evangelos Marinakis FOTO: AP

Podporo svojim navijačem je izkazal tudi predsednik kluba, Evangelos Marinakis, ki je vsem udeleženim obljubil tudi finančno pomoč: "Vsi pri Forestu smo osupli nad situacijo, ki se je pripetila. Pogum in nesebičnost, ki so jo nekateri naši navijači izkazali na tistem vlaku, v popolnosti predstavljata človeštvo in tudi naš klub. Poskrbeli bomo, da bodo vsi prizadeti v napadu dobili finančno pomoč, ki jim bo omogočila, da prejmejo najboljšo zdravstveno oskrbo."

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big dick
02. 11. 2025 21.44
Temu ni potrebno izplačati božičnice pa si lahk prvošči.
ODGOVORI
0 0
slayer2
02. 11. 2025 21.39
+2
Vidim,da še kar omenjate dva napadalca,kar sploh ni res,od dveh,ki so jih pridržali, so enega spustili,tako da je dejansko samo en osumljenec, 32. letnik,rojen v Angliji Karibskega rodu!!! Vir,BBC.
ODGOVORI
2 0
Big M
02. 11. 2025 21.31
+2
A so kje povedali da sta ta dva zločinca "zažgana"?
ODGOVORI
2 0
Malo_sutra
02. 11. 2025 21.28
+2
Kak car, ti ima nogometni klub v angliji. pol ves kok je pri denarju.
ODGOVORI
3 1
galeon
02. 11. 2025 21.12
-3
Aha smo že bliže razlogu napada. Bol huligani en proti drugemu. Na igrišča ne smejo potem pa taka akcija.
ODGOVORI
2 5
