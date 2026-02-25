Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kvesić: Pomembno bo, da v tekmo vstopimo, kot da je rezultat izenačen

Celje, 25. 02. 2026 16.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Mario Kvesić

Nogometaši Celja bodo v četrtek ob 18.45 v boju za uvrstitev v osmino finala branili prednost s prve tekme, ko so v Prištini s 3:2 premagali Drito. Celjski vezist Mario Kvesić je znova opozoril na padec zbranosti v drugem polčasu in poudaril, da Celjani v tekmo vstopajo, kot da je rezultat izenačen.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pogovor s predsednikom NK Celje Kolotilom
    01:43
    Iz 24UR: Pogovor s predsednikom NK Celje Kolotilom
  • Celoten pogovor s predsednikom NK Celje Valerijem Kolotilom
    08:23
    Celoten pogovor s predsednikom NK Celje Valerijem Kolotilom

Spomnimo, Celjani so v Prištini na stadionu Fadil Vokrri dvakrat udarili s prekinitve. Za vodstvo z dvema goloma sta poskrbela Armandas Kučys in Milot Avdyli. V drugem polčasu je sledil povsem drugačen obraz Celja, kar je Drita izkoristila in izenačila. V zadnjem celjskem napadu, ki sta ga skreirala rezervista Rudi Požeg Vancaš in Matej Poplatnik, pa so grofje prišli do nove prednosti in pomembne zmage.

Preberi še Zmagi se ne gleda v zobe, a drugi polčas ostaja opozorilo

"Zagotovo prednost prinaša nekaj več sproščenosti. Še posebej, ker se večina nasprotnikov v zadnjem obdobju proti nam poslužujejo igre z vratarjem. Na tej tekmi so oni tisti, ki morajo napasti, tako da verjamem, da nam to lahko prinese določeno prednost na terenu," je pred povratno tekmo dejal Mario Kvesić.

Hrvaški vezist je poudaril, da morajo kljub temu s soigralci v tekmo vstopiti, kot da je rezultat izenačen. "V naši filozofiji ne obstaja pristop, kjer bi se samo branili. Če bomo počeli to, kar znamo, potem bomo zagotovo dobro nadzorovali tekmo."

Mario Kvesić
Mario Kvesić
FOTO: Luka Kotnik

Kvesić je priznal, da se celjska zasedba zaveda, da je bil drugi del igre na Kosovu pod ravnjo Celjanov. "Vsak dan se s soigralci 99 odstotkov časa pogovarjamo o nogometu. Zavedamo se, da drugi polčas ni bil takšen, kot bi moral biti. To je pravzaprav cilj za to tekmo in tudi za prihodnje. Nogomet se igra 90 minut, moramo biti osredotočeni in skušati držati visoko raven od prve do zadnje minute."

Preberi še 'Trudimo se, da bi himna Lige prvakov čim prej odmevala tudi v Celju'

Celje je na račun zasneženega igrišča v Kidričevem dobilo nekaj (pre)potrebnega premora, potem ko je bila tekma z Aluminijem prestavljena. "Meni osebno je koristilo. Imeli smo kakšen dan več, da se regeneriramo in pripravimo na Drito, kar nam je zagotovo šlo na roko," dodaja Kvesić.

Na drugi strani je Drita generalko pred odhodom v Slovenijo opravila z odliko in v gosteh z 2:0 ugnala Llapi, s čimer je prevzela vodstvo na lestvici kosovskega prvenstva.

Sanje Grofov
Sanje Grofov
FOTO: VOYO
nogomet celje drita kvesić konferenčna liga

'Po vonju trave v tunelu smo vedeli, da je na tekmi Snoop Dogg'

Mbappe ne bo igral proti Benfici

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
moskisvet
Portal
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
dominvrt
Portal
ZOO Ljubljana: To je Togo
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543