Kvesić: Pomembno bo, da v tekmo vstopimo, kot da je rezultat izenačen

Spomnimo, Celjani so v Prištini na stadionu Fadil Vokrri dvakrat udarili s prekinitve. Za vodstvo z dvema goloma sta poskrbela Armandas Kučys in Milot Avdyli. V drugem polčasu je sledil povsem drugačen obraz Celja, kar je Drita izkoristila in izenačila. V zadnjem celjskem napadu, ki sta ga skreirala rezervista Rudi Požeg Vancaš in Matej Poplatnik, pa so grofje prišli do nove prednosti in pomembne zmage.

"Zagotovo prednost prinaša nekaj več sproščenosti. Še posebej, ker se večina nasprotnikov v zadnjem obdobju proti nam poslužujejo igre z vratarjem. Na tej tekmi so oni tisti, ki morajo napasti, tako da verjamem, da nam to lahko prinese določeno prednost na terenu," je pred povratno tekmo dejal Mario Kvesić. Hrvaški vezist je poudaril, da morajo kljub temu s soigralci v tekmo vstopiti, kot da je rezultat izenačen. "V naši filozofiji ne obstaja pristop, kjer bi se samo branili. Če bomo počeli to, kar znamo, potem bomo zagotovo dobro nadzorovali tekmo."

Mario Kvesić FOTO: Luka Kotnik

Kvesić je priznal, da se celjska zasedba zaveda, da je bil drugi del igre na Kosovu pod ravnjo Celjanov. "Vsak dan se s soigralci 99 odstotkov časa pogovarjamo o nogometu. Zavedamo se, da drugi polčas ni bil takšen, kot bi moral biti. To je pravzaprav cilj za to tekmo in tudi za prihodnje. Nogomet se igra 90 minut, moramo biti osredotočeni in skušati držati visoko raven od prve do zadnje minute."

Celje je na račun zasneženega igrišča v Kidričevem dobilo nekaj (pre)potrebnega premora, potem ko je bila tekma z Aluminijem prestavljena. "Meni osebno je koristilo. Imeli smo kakšen dan več, da se regeneriramo in pripravimo na Drito, kar nam je zagotovo šlo na roko," dodaja Kvesić. Na drugi strani je Drita generalko pred odhodom v Slovenijo opravila z odliko in v gosteh z 2:0 ugnala Llapi, s čimer je prevzela vodstvo na lestvici kosovskega prvenstva.