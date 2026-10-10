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Zgodba se razvija

Szalai z izjemnim udarcem presenetil Costo za vodstvo Maritima (1:0)*

Maritimo, 10. 10. 2026 18.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Andre Silva

V 8. krogu portugalskega državnega prvenstva se bosta merili moštvi Maritima in Porta. Slednji je v novo sezono vstopil v izjemni formi, saj na dozdajšnjih sedmih ligaških preizkušnjah ni oddal niti točke in tako prepričljivo vodi na prvenstveni razpredelnici. Maritimo na drugi strani pa je zbral po dve zmagi in remija ter tri poraze in je z osmimi točkami na trenutno 11. mestu. Tekmo lahko v živo spremljate od 19.00 na VOYO.

Portugalska liga: Maritimo - Porto
Portugalska liga: Maritimo - Porto
FOTO: VOYO
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