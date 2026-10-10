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Nogomet
Zgodba se razvija
Szalai z izjemnim udarcem presenetil Costo za vodstvo Maritima (1:0)*
V 8. krogu portugalskega državnega prvenstva se bosta merili moštvi Maritima in Porta. Slednji je v novo sezono vstopil v izjemni formi, saj na dozdajšnjih sedmih ligaških preizkušnjah ni oddal niti točke in tako prepričljivo vodi na prvenstveni razpredelnici. Maritimo na drugi strani pa je zbral po dve zmagi in remija ter tri poraze in je z osmimi točkami na trenutno 11. mestu. Tekmo lahko v živo spremljate od 19.00 na VOYO.
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24ur.com Krznar (p)o remiju proti Radomljam: Sezona se bo ocenjevala po uspešnosti v zaključnem delu
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