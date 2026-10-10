Szalai z izjemnim udarcem presenetil Costo za vodstvo Maritima (1:0)*

V 8. krogu portugalskega državnega prvenstva se bosta merili moštvi Maritima in Porta. Slednji je v novo sezono vstopil v izjemni formi, saj na dozdajšnjih sedmih ligaških preizkušnjah ni oddal niti točke in tako prepričljivo vodi na prvenstveni razpredelnici. Maritimo na drugi strani pa je zbral po dve zmagi in remija ter tri poraze in je z osmimi točkami na trenutno 11. mestu. Tekmo lahko v živo spremljate od 19.00 na VOYO.