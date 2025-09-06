Svetli način
Maroko 17. udeleženec svetovnega prvenstva

Rabat, 06. 09. 2025 12.21 | Posodobljeno pred eno minuto

Maroški nogometaši so postali prva afriška ekipa in skupno 17., ki si je zagotovila udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Maroko si je s šesto zmago v prav toliko nastopih zagotovil prvo mesto v skupini E afriških kvalifikacij, saj je doma premagal Niger s 5:0.

Z 18 točkami je Maroko postal nedosegljiv za drugouvrščeno Tanzanijo, ki ima 10 točk, do konca kvalifikacij pa sta pred Tanzanijo le še dve tekmi. Tretjeuvrščeno Zambijo in četrtouvrščeni Niger imata vsak po šest točk in tri tekme do konca ter prav tako ne moreta prehiteti Maroka. Za Maroko bo to sedmi nastop na svetovnih prvenstvih, na prejšnjem leta 2022 v Katarju je postal prva afriška država, ki se je uvrstila v polfinale, ko je na koncu zasedel četrto mesto.

Pred Marokom si je mesto na svetovnem prvenstvu zagotovile tri gostiteljice, ZDA, Mehika in Kanada, šest azijskih reprezentanc Japonska, Iran, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordanija in Avstralija, Nova Zelandija kot zmagovalka Oceanije ter šest reprezentanc iz Južne Amerike Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija in Paragvaj.

Tudi Egipt se je približal svetovnemu prvenstvu, saj je z domačo zmago proti Etiopiji z 2:0 in goloma iz kazenskih strelov ohranil prednost petih točk pred Burkino Faso, ki je kot gost premagala Džibuti s 6:0, obe ekipi pa imata do konca kvalifikacij še po tri tekme.

Južnoafriška republika je tudi storila korak proti SP, ko je v skupini C premagal Lesoto s 3:0. Lesoto je bil gostitelj, a je bila tekma v južnoafriškem Manguangu. Tri kroge pred koncem je JAR na vrhu skupine s 16 točkami, pet več jih ima od drugega Benina in devet od Nigerije, ki je odigrala tekmo manj.

