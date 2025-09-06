Maroko 17. udeleženec svetovnega prvenstva

Z 18 točkami je Maroko postal nedosegljiv za drugouvrščeno Tanzanijo, ki ima 10 točk, do konca kvalifikacij pa sta pred Tanzanijo le še dve tekmi. Tretjeuvrščeno Zambijo in četrtouvrščeni Niger imata vsak po šest točk in tri tekme do konca ter prav tako ne moreta prehiteti Maroka. Za Maroko bo to sedmi nastop na svetovnih prvenstvih, na prejšnjem leta 2022 v Katarju je postal prva afriška država, ki se je uvrstila v polfinale, ko je na koncu zasedel četrto mesto.

Pred Marokom si je mesto na svetovnem prvenstvu zagotovile tri gostiteljice, ZDA, Mehika in Kanada, šest azijskih reprezentanc Japonska, Iran, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordanija in Avstralija, Nova Zelandija kot zmagovalka Oceanije ter šest reprezentanc iz Južne Amerike Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija in Paragvaj.