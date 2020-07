Maroko kot prvo večje afriško prvenstvo nadaljuje boj za prvaka

Strelci ob vrnitvi na tekmovalna igrišča niso bili preveč razpoloženi. Trikratni afriški prvak Raja Casablanca se je z Difao el Jadidi razšel brez zadetkov, Hassania Agadir pa je Rajo Beni Mellal premagal z 1:0 z zadetkomMehdija Oubila. Branilec naslova Wydad Casablanca še vedno ostaja vodilna ekipa.

Nogometne tekme v Maroku, kjer so zabeležili 20.887 primerov novega koronavirusa in 316 smrti, potekajo za zaprtimi vrati. V začetku prihodnjega meseca se bodo prvenstva nadaljevala tudi v drugih afriških državah, in sicer 2. avgusta v Tuniziji, 6. avgusta v Egiptu in 11. avgusta v Južnoafriški republiki. V Alžiriji se o morebitnem nadaljevanju prvenstva še niso odločili, v Demokratski republiki Kongo, Gani, Nigeriji in Senegalu pa je bilo že odpovedano.

V Burundiju se je nogometno prvenstvo kljub koronski krizi nadaljevalo, Tanzanija pa je bila sredi junija prva izmed afriških držav, ki je nadaljevala prvenstvo.