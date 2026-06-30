Maroko po enajstmetrovkah premagal Nizozemsko

Pred tem je Nizozemska, na Fifini lestvici sedma reprezentanca, povedla v 72. minuti, ko je po hitrem protinapadu gol v mrežo pospravil Cody Gakpo . Akcija se je zgodila po vmesnem premoru za hlajenje, do Gakpoja je žogo po prodoru v kazenski prostor kljub izgubi ravnotežja mojstrsko podaljšal Crysencio Summerville .

Osrednji dvoboj šestnajstine finala, ki bi bil po mnenju številnih poznavalcev bolj primeren za kasnejši del tekmovanja, je po loteriji z bele pike pripadel reprezentanci iz Severne Afrike. Šesta reprezentanca Fifine lestvice je bila pred tem zgolj nekaj minut pred izpadom z mundiala, a je v sodnikovem dodatku rednega dela prišla do izenačenja.

Atlaški levi so sicer ustvarili nekaj več priložnosti na tekmi, a je bil večkrat na pravem mestu vratar Nizozemske Bart Verbruggen. Ta se je izkazal dvakrat sredi prvega polčasa po strelih Neil al-Aynaouja in Achrafa Hakimija ter predvsem v podaljšku, ko je z zadnjimi močmi ustavil strel Soufianu Rahimiju. Ta si je pred tem ustvaril nekaj prostora v kazenskem prostoru in nato sprožil močno proti golu.

A tudi oranje so ustvarili svoje priložnosti, zelo blizu so bili v 44. minuti, ko je Micky van de Ven streljal z roba kazenskega prostora, strel pa je prek vratnice poslal vratar Maroka Yassine Bounou.

Za Nizozemsko se je predvsem obrestoval premor za hlajenje v drugem polčasu, ki ga je selektor Ronald Koeman izkoristil tudi za dve menjavi in v igro med drugim poslal Wouta Weghursta. Sprememba se je izkazala za odločilno, ko je Weghorst zgolj minuto kasneje pri golu dolgo žogo z glavo podaljšal do Summervilla, ta pa jo je nato po izgubi ravnotežja, ko je bil že na tleh, podaljšal do Gakpoja.

Summerville se je v izteku tekme nato spremenil v enega tragičnih junakov, saj je bil eden od treh Nizozemcev, ki pri streljanju enajstmetrovk niso bili natančni. Njegov poskus v peti seriji strelov z bele pike je ubranil vratar Maroka Yassine Bounou. Pred tem je Justin Kluivert zadel vratnico, Quinten Timber pa je žogo poslal povsem mimo gola.

Zmago Maroka je v zadnji seriji potrdil napadalec nizozemskega PSV Ismail Saibari. Pred tem sta sicer svoja strela z bele točke v okvir vrat poslala Neil El Aynaou in Achraf Hakimi.

To je bila četrta tekma šestnajstine finala mundiala, vse doslej so se odločile po koncu izteka rednega dela.

V torek bodo na sporedu tri tekme: ob 19. uri po slovenskem času se bosta pomerili Norveška in Slonokoščena obala, ob 23. uri sledi tekma med Francijo in Švedsko, nato pa ob 3. uri v noči na sredo še dvoboj Mehike in Ekvadorja.