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Nogomet

Maroko po enajstmetrovkah premagal Nizozemsko

Monterrey, 30. 06. 2026 06.37 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Slavje Isse Diopa z maroškima soigralcema Soufianom Rahimijem in Chemsdinom Talbijem

Nogometaši Maroka so v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11-metrovk premagali Nizozemsko s 4:3 (0:0, 1:1, 1:1). Po rednem delu na tekmi v Monterreyju je bilo 1:1. Maročani se bodo v osmini finala pomerili s sogostiteljico Kanado. Po letih 2014 in 2022 so Nizozemci letos še tretjič zapored iz svetovnega prvenstva izpadli po enajstmetrovkah.

Osrednji dvoboj šestnajstine finala, ki bi bil po mnenju številnih poznavalcev bolj primeren za kasnejši del tekmovanja, je po loteriji z bele pike pripadel reprezentanci iz Severne Afrike. Šesta reprezentanca Fifine lestvice je bila pred tem zgolj nekaj minut pred izpadom z mundiala, a je v sodnikovem dodatku rednega dela prišla do izenačenja.

Z glavo je za 1:1 po natančni podaji v kazenski prostor zadel osrednji branilec Issa Diop.

Pred tem je Nizozemska, na Fifini lestvici sedma reprezentanca, povedla v 72. minuti, ko je po hitrem protinapadu gol v mrežo pospravil Cody Gakpo. Akcija se je zgodila po vmesnem premoru za hlajenje, do Gakpoja je žogo po prodoru v kazenski prostor kljub izgubi ravnotežja mojstrsko podaljšal Crysencio Summerville.

Slavje Isse Diopa z maroškima soigralcema Soufianom Rahimijem in Chemsdinom Talbijem
Slavje Isse Diopa z maroškima soigralcema Soufianom Rahimijem in Chemsdinom Talbijem
FOTO: AP

Atlaški levi so sicer ustvarili nekaj več priložnosti na tekmi, a je bil večkrat na pravem mestu vratar Nizozemske Bart Verbruggen. Ta se je izkazal dvakrat sredi prvega polčasa po strelih Neil al-Aynaouja in Achrafa Hakimija ter predvsem v podaljšku, ko je z zadnjimi močmi ustavil strel Soufianu Rahimiju. Ta si je pred tem ustvaril nekaj prostora v kazenskem prostoru in nato sprožil močno proti golu.

A tudi oranje so ustvarili svoje priložnosti, zelo blizu so bili v 44. minuti, ko je Micky van de Ven streljal z roba kazenskega prostora, strel pa je prek vratnice poslal vratar Maroka Yassine Bounou.

Za Nizozemsko se je predvsem obrestoval premor za hlajenje v drugem polčasu, ki ga je selektor Ronald Koeman izkoristil tudi za dve menjavi in v igro med drugim poslal Wouta Weghursta. Sprememba se je izkazala za odločilno, ko je Weghorst zgolj minuto kasneje pri golu dolgo žogo z glavo podaljšal do Summervilla, ta pa jo je nato po izgubi ravnotežja, ko je bil že na tleh, podaljšal do Gakpoja.

Summerville se je v izteku tekme nato spremenil v enega tragičnih junakov, saj je bil eden od treh Nizozemcev, ki pri streljanju enajstmetrovk niso bili natančni. Njegov poskus v peti seriji strelov z bele pike je ubranil vratar Maroka Yassine Bounou. Pred tem je Justin Kluivert zadel vratnico, Quinten Timber pa je žogo poslal povsem mimo gola.

Zmago Maroka je v zadnji seriji potrdil napadalec nizozemskega PSV Ismail Saibari. Pred tem sta sicer svoja strela z bele točke v okvir vrat poslala Neil El Aynaou in Achraf Hakimi.

To je bila četrta tekma šestnajstine finala mundiala, vse doslej so se odločile po koncu izteka rednega dela.

V torek bodo na sporedu tri tekme: ob 19. uri po slovenskem času se bosta pomerili Norveška in Slonokoščena obala, ob 23. uri sledi tekma med Francijo in Švedsko, nato pa ob 3. uri v noči na sredo še dvoboj Mehike in Ekvadorja.

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