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Nogomet

Maroša v 93. minuti Nafto popeljal med slovensko elito

Lendava, 31. 05. 2026 19.24 pred 25 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
STA
Nafta - Primorje

Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono igrali v Prvi ligi Telemach. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju 0:0 sredi tedna v Ajdovščini so danes v Lendavi slavili z 1:0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša.

Lendavčani so se ekspresno vrnili med elito. V tej sezoni so v drugoligaški konkurenci vodili večji del sezone, v zadnjih dveh krogih pa zapravili pet točk prednosti in morali v kvalifikacije. Amadej Maroša je v dveh tekmah potreboval tri zadetke, da so mu sodniki priznali 21. gol v sezoni. V Ajdovščini je zadel že v tretji minuti, a je bil predhodno v nedovoljenem položaju, v Lendavi pa je gledalce najprej dvignil na noge na začetku drugega polčasa, vendar je pred tem storil prekršek.

Tretjič je zabil v sodnikovem podaljšku in poskrbel za začetek velikega slavja v Lendavi. Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.

Primorje se tako po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL, poleg prvaka druge lige Brinja Grosuplje pa bodo v sezoni 2026/27 v Prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij in Mura.

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KOMENTARJI3

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borjac
31. 05. 2026 20.39
Ubogo Primorje , le kaj ti pomaga to , da je Občina Ajdovščina prva občina v Sloveniji , če pa niso sposobni finančno imeti prvoligaša ??? uboga Ajdovščina in ubogo Primorje.
Odgovori
+3
3 0
ledr
31. 05. 2026 19.41
To je 9 ekip. Kdo pa bo deseti???
Odgovori
-3
0 3
walter2
31. 05. 2026 19.44
Preštej še enkrat!
Odgovori
+4
4 0
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