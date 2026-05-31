Maroša v 93. minuti Nafto popeljal med slovensko elito

Lendavčani so se ekspresno vrnili med elito. V tej sezoni so v drugoligaški konkurenci vodili večji del sezone, v zadnjih dveh krogih pa zapravili pet točk prednosti in morali v kvalifikacije. Amadej Maroša je v dveh tekmah potreboval tri zadetke, da so mu sodniki priznali 21. gol v sezoni. V Ajdovščini je zadel že v tretji minuti, a je bil predhodno v nedovoljenem položaju, v Lendavi pa je gledalce najprej dvignil na noge na začetku drugega polčasa, vendar je pred tem storil prekršek.

Tretjič je zabil v sodnikovem podaljšku in poskrbel za začetek velikega slavja v Lendavi. Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.

Primorje se tako po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL, poleg prvaka druge lige Brinja Grosuplje pa bodo v sezoni 2026/27 v Prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij in Mura.