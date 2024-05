Maroška senzacija za zgodovino grškega nogometa

Ajub El Kabi je bil že v dneh pred finalom Konferenčne lige v središču pozornosti. Nanj so opozarjali analitiki, svoje upe pa vanj polagali navijači Olympiakosa. 30-letni Maročan je bil v trdem finalu dolgo časa neviden. Obramba Fiorentine je skoraj dve uri odlično pazila nanj. A to ni bilo dovolj. V 116. minuti si je po predložku z leve strani le priboril nekaj centimetrov prostora in z glavo zabil za prvo evropsko lovoriko v zgodovini grškega nogometa. In to prav v Atenah, na stadionu velikega rivala AEK-a.