Marquez o novi pogodbi: Podaljšanja za štiri leta res nisem pričakoval

"Najprej moram reči, da sem zelo zadovoljen. Res nisem pričakoval podaljšanja s Hondo za štiri leta. Tega nihče ni pričakoval,"je Marca Marqueza v Lusailu citiral španski športni dnevnik MARCA. "Pogovori so trajali dolgo. Toda vedno sem želel slediti srcu in moje srce je bilo Hondino. Ne pozabimo, da je to tovarna, ki mi je leta 2013 ponudila priložnost postati dirkač motoGP, biti del ekipe Repsol Honda, o čemer sem vedno sanjal."

Katalonski zvezdnik, ki se mu je pred začetkom nove sezone v ekipi Repsol Honda pridružil brat Alex Marquez, je razkril, da se je odločil s srcem. Hondi, s katero jje imel podpisano pogodbo do konca prihajajoče sezone, tako ostaja zvest do konca leta 2024, ko se bo že približeval 32. rojstnemu dnevu.

Pred enim letom bi razmišljal le o dveletnem sodelovanju

"Do sedaj je minilo sedem let, zmagali (osvojili naslov, op. a.) pa smo šestkrat," je nadaljeval Marquez. "Vse skupaj je velik uspeh. V bistvu smo želeli najti najboljši kompromis in našli smo najboljši kompromis, predvsem s tehnične plati. To je bilo najpomembneje v projektu. To je dolg projekt, a to je najboljši način, da ostanemo osredotočeni samo na boj za naslove. Želiš si dobrih temeljev in veliko zaupanja. Ta vrsta pogodbe daje posebno samozavest meni in njim. Kar se tiče tehničnih zadev, je v ozadju resnično zelo dober projekt, to pa je najboljše ali najpomembnejše pri dolgi pogodbi," dodaja svetovni prvak.

"Menim, da štiriletne pogodbe v zgodovini še ni bilo. Če bi me vprašali pred enim letom, bi razmišljal o dveletni pogodbi. Prvič se je ideja porodila HRC (krovna dirkaška organizacija Honde, Honda Racing Corporation, op. a.). Rekel sem si: 'Zakaj pa ne?' Začeli smo govoriti o tem in, predvsem, o tehnični plati. Teh pet let, vključno s tem, je dolga doba, po tehnični plati pa je potrebno kaj ukreniti tam. Honda in HRC sta najboljša izdelovalca v tem pogledu. To je najboljši način, da ostaneš miren in imaš to posebno samozavest, ki vlada med nami. Osredotočamo se le na projekt in izboljšanje delovanja motocikla in izboljšanje mojih predstav, da bi se lahko vsako leto borili za naslov."

'Želja po zmagi je glavni motiv'

Čeprav se je pojavljalo nekaj namigovanj, prah so praviloma dvigovali pri Ducatiju, na koncu le ni prišlo do velikega presenečenja in Marquez se je odločil podaljšati pogodbo z Japonci. Na trenutek, ko bo v slogu Valentina Rossija, Jorgeja Lorenza in še kakšnega bivšega svetovnega prvaka poskusil srečo na motociklu druge tovarne, bo tako potrebno še počakati.

"S temi rečmi si preveč ne belim glave. Sledim mojemu nagonu in temu, kar si želim. Ni mi pomembno kako ali s kom. Želim zmagati. To je glavni motiv. Želim poiskati najboljši projekt za dosego mojih ciljev. To pa je bil Hondin. Veliko legend iz preteklosti je bilo zvestih le eni tovarni, pa se ni nihče vznemirjal,"je sklenil Marquez.