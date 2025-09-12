Svetli način
Nogomet

Marseille do zanesljive zmage pred dvobojem z madridskim Realom

Marseille, 12. 09. 2025 22.52 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Nogometaši Marseilla so po reprezentančnem premoru v 4. krogu francoske lige gostili Lorient. Po dveh porazih in eni zmagi v prvih treh krogih so favoriti za najvišja mesta tokrat zanesljivo slavili s 4:0.

Slavje nogometašev Marseilla. FOTO: Profimedia

Marseille je večino dela proti Lorientu opravil v prvem polčasu, ko so zadeli Mason Greenwood v 13. minuti z bele pike, Benjamin Pavard v 20. in Angel Gomes v 33. minuti. Velja pa omeniti, da so gosti že od 10. minute naprej igrali brez izključenega Darlina Yongwe.

 V zadnji minuti sodniškega podatka tekme je z nekoliko sreče končni izid postavil Nayef Aguerd, ob Pavardu še en novinec v dresu Marseilla.

