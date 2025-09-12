Marseille do zanesljive zmage pred dvobojem z madridskim Realom

Marseille je večino dela proti Lorientu opravil v prvem polčasu, ko so zadeli Mason Greenwood v 13. minuti z bele pike, Benjamin Pavard v 20. in Angel Gomes v 33. minuti. Velja pa omeniti, da so gosti že od 10. minute naprej igrali brez izključenega Darlina Yongwe.
V zadnji minuti sodniškega podatka tekme je z nekoliko sreče končni izid postavil Nayef Aguerd, ob Pavardu še en novinec v dresu Marseilla.
