Nogomet

Marseille na krilih Greenwooda do treh točk in prvega mesta

Marseille, 18. 10. 2025 23.16 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , A.M.
3

Nogometaši Marseilla so v osmem krogu francoskega prvenstva skočili na vrh lestvice, potem ko so doma ugnali Le Havre s 6:2. Nesporni junak njihovega slavja je bil Mason Greenwood, ki je dosegel kar štiri zadetke.

Marseille
Marseille FOTO: AP

Mason Greenwood je najprej v 35. minuti z bele pike izničil prednost Le Havra, ta je ostal še brez izključenega Gautierja Llorisa, po golu Yassina Kechte, nato pa med 67. in 76. minuto dosegel še tri zadetke. Marseille, za katerega sta zadela še Robinio Vaz v 88. in Amir Murillo v 93. minuti, ima zdaj 18 točk, PSG ima točko manj, Strasbourg je pri 16 točkah, Lyon pri 15, Monaco pa pri 14.

Slednji je zapravil priložnost, da se še bolj priključi vrhu lestvice, saj je v gosteh igral 1:1 z Angersom. Folarin Balogun je sicer Monačane povedel v vodstvo v 72. minuti, v 85. pa je Sidiki Cherif postavil končni izid. Ekipa iz Nice pa je gostila Lyon in ga ugnala s 3:2. Pavel Šulc je za goste sicer dosegel oba gola, a drugega šele v 95. minuti za zgolj kozmetičen popravek končnega izida.

nogomet ligue 1 marseille mason greenwood
REAList7
19. 10. 2025 15.16
To je ta Marseille, ki ga je Real z lahkoto premagal in to je ta Marseille, ki je letos spravil na kolena PSG. Vsi pa vemo, kako se je končala tekma varca:PSG
Bigbadjohn
19. 10. 2025 13.19
Marsejle letos ni švoh! Sploh...
Joško s Krasa
19. 10. 2025 10.33
+1
A to je tisti Marsej,ki smo ga mi z dvema penalčkoma z lahkoto stresli.In to z igralcem manj? Kje je pa PSG ki je še bolj z lahkoto zmagal na stadionu brez strehe?
