Marseille na krilih Greenwooda do treh točk in prvega mesta

Mason Greenwood je najprej v 35. minuti z bele pike izničil prednost Le Havra, ta je ostal še brez izključenega Gautierja Llorisa, po golu Yassina Kechte, nato pa med 67. in 76. minuto dosegel še tri zadetke. Marseille, za katerega sta zadela še Robinio Vaz v 88. in Amir Murillo v 93. minuti, ima zdaj 18 točk, PSG ima točko manj, Strasbourg je pri 16 točkah, Lyon pri 15, Monaco pa pri 14.

Slednji je zapravil priložnost, da se še bolj priključi vrhu lestvice, saj je v gosteh igral 1:1 z Angersom. Folarin Balogun je sicer Monačane povedel v vodstvo v 72. minuti, v 85. pa je Sidiki Cherif postavil končni izid. Ekipa iz Nice pa je gostila Lyon in ga ugnala s 3:2. Pavel Šulc je za goste sicer dosegel oba gola, a drugega šele v 95. minuti za zgolj kozmetičen popravek končnega izida.