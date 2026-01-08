Parižani po izvajanju enajstmetrovk do nove lovorike

Prvič je francoski superpokal potekal v Kuvajtu. Na stadionu Jaber Al Ahmad se je zbralo 60.000 gledalcev, ki so videli zanimivo tekmo z dramatično končnico.
Parižani so v 13. minuti prišli do vodstva, ko je podajo Vitinhe s hladnokrvnim zaključkom v zadetek pretvoril Ousmane Dembele. Marseille je v drugem delu igre zaigral odločneje in si v 76. minuti priigral najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo izvedel Mason Greenwood.
Ob koncu rednega dela je lastno mrežo zatresel Willian Pacho, ki je Marseillu pomagal do preobrata. Parižani so bili v izgubljenem položaju, toda globoko v sodnikovem dodatku jih je še enkrat več rešil junak s klopi Goncalo Ramos. Tekma se je tako končala z 2:2, o lovoriki pa so odločale enajstmetrovke.
Pri PSG-ju je prvi strel pripadel Portugalcu Ramosu, ki je bil izredno zanesljiv. Na drugi strani je namero Matta O'Rileyja prebral Lucas Chevalier in mu strel ubranil. Geronimo Rulli je bil blizu obrambe po strelu Vitinhe, a je bil portugalski vezist vendarle uspešnejši.
Chevalier je nato postregel z novo obrambo, odbil je strel Hameda Juniorja Traoreja, natančen pa je bil Nuno Mendes. Amir Murillo je potem kot prvi premagal vratarja PSG-ja, toda Desire Doue je z zadetkom poskrbel, da so Parižani še četrtič zapored postali superpokalni prvaki.
Aktualni evropski prvaki so 14. postali superpokalni prvaki Francije, zanje pa je to 12. naslov v zadnjih 13 izvedbah. Marseille ostaja pri treh tovrstnih naslovih, nazadnje je superpokal osvojil leta 2011.
Poleg vseh treh domačih naslovov je PSG osvojil Ligo prvakov, evropski superpokal in medcelinski pokal. Edini naslov, ki mu je spolzel iz rok, je bil klubsko svetovno prvenstvo v ZDA, kjer ga je v finalu s 3:0 premagal Chelsea.
Izid, francoski superpokal:
PSG - Marseille *2:2 (1:0)
Dembele 13., Ramos 90+5.; Greenwood 76./11m., Pacho 87./ag.
Enajstmetrovke: Ramos, Vitinha, Mendes, Doue; Murillo
