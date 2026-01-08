Parižani po izvajanju enajstmetrovk do nove lovorike

Prvič je francoski superpokal potekal v Kuvajtu. Na stadionu Jaber Al Ahmad se je zbralo 60.000 gledalcev, ki so videli zanimivo tekmo z dramatično končnico.

Parižani so v 13. minuti prišli do vodstva, ko je podajo Vitinhe s hladnokrvnim zaključkom v zadetek pretvoril Ousmane Dembele. Marseille je v drugem delu igre zaigral odločneje in si v 76. minuti priigral najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo izvedel Mason Greenwood.

Ob koncu rednega dela je lastno mrežo zatresel Willian Pacho, ki je Marseillu pomagal do preobrata. Parižani so bili v izgubljenem položaju, toda globoko v sodnikovem dodatku jih je še enkrat več rešil junak s klopi Goncalo Ramos. Tekma se je tako končala z 2:2, o lovoriki pa so odločale enajstmetrovke.