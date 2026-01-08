Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Parižani po izvajanju enajstmetrovk do nove lovorike

Kuvajt, 08. 01. 2026 21.07 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
PSG

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v Kuvajtu po enajstmetrovkah premagali Marseille v boju za lovoriko francoskega superpokala. Junaka Parižanov sta bila Goncalo Ramos, ki je v sodnikovem dodatku izsilil streljanje kazenskih strelov, in vratar Lucas Chevalier, ki je ubranil dve enajstmetrovki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvič je francoski superpokal potekal v Kuvajtu. Na stadionu Jaber Al Ahmad se je zbralo 60.000 gledalcev, ki so videli zanimivo tekmo z dramatično končnico.

Parižani so v 13. minuti prišli do vodstva, ko je podajo Vitinhe s hladnokrvnim zaključkom v zadetek pretvoril Ousmane Dembele. Marseille je v drugem delu igre zaigral odločneje in si v 76. minuti priigral najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo izvedel Mason Greenwood.

Ob koncu rednega dela je lastno mrežo zatresel Willian Pacho, ki je Marseillu pomagal do preobrata. Parižani so bili v izgubljenem položaju, toda globoko v sodnikovem dodatku jih je še enkrat več rešil junak s klopi Goncalo Ramos. Tekma se je tako končala z 2:2, o lovoriki pa so odločale enajstmetrovke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri PSG-ju je prvi strel pripadel Portugalcu Ramosu, ki je bil izredno zanesljiv. Na drugi strani je namero Matta O'Rileyja prebral Lucas Chevalier in mu strel ubranil. Geronimo Rulli je bil blizu obrambe po strelu Vitinhe, a je bil portugalski vezist vendarle uspešnejši.

Lucas Chevalier
Lucas Chevalier
FOTO: Profimedia

Chevalier je nato postregel z novo obrambo, odbil je strel Hameda Juniorja Traoreja, natančen pa je bil Nuno Mendes. Amir Murillo je potem kot prvi premagal vratarja PSG-ja, toda Desire Doue je z zadetkom poskrbel, da so Parižani še četrtič zapored postali superpokalni prvaki.

Aktualni evropski prvaki so 14. postali superpokalni prvaki Francije, zanje pa je to 12. naslov v zadnjih 13 izvedbah. Marseille ostaja pri treh tovrstnih naslovih, nazadnje je superpokal osvojil leta 2011.

Poleg vseh treh domačih naslovov je PSG osvojil Ligo prvakov, evropski superpokal in medcelinski pokal. Edini naslov, ki mu je spolzel iz rok, je bil klubsko svetovno prvenstvo v ZDA, kjer ga je v finalu s 3:0 premagal Chelsea.

Izid, francoski superpokal:

PSG - Marseille *2:2 (1:0)
Dembele 13., Ramos 90+5.; Greenwood 76./11m., Pacho 87./ag.

Enajstmetrovke: Ramos, Vitinha, Mendes, Doue; Murillo

nogomet francoski superpokal marseille psg

Osramočeni nekdanji sodnik Premier lige se je izognil zaporni kazni

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Lani rast števila brezposelnih
Lani rast števila brezposelnih
moskisvet
Portal
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445