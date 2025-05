Marseille s točko proti Lillu na drugo mesto

V boju za drugo mesto je prišlo do zamenjave; Marseille je zdaj točko pred Monacom, potem ko je igral 1:1 z Lillom. Za vodstvo gostov je poskrbel Amini Gouiri , Lillu je točko zagotovil Mathias Fernandez Pardo . Lille je zdaj peti s 57 točkami, kolikor jih imata tudi Nica pred njim in Strasbourg za njim.

V preostalih tekmah je Nantes izgubil z Angersom z 0:1, Auxerre z Le Havrom z 1:2, Brest je premagal Montpellier z 1:0, Olympique Lyon pa je doma izgubil z Lensom z 1:2 in tako zapravil priložnost za skok na mesta za Evropo v naslednji sezoni, saj je s 54 točkami ostal sedmi.

Že v soboto so nogometaši Toulousa gostili Rennes in zmagali z 2:1. Slovenski nogometaš Miha Zajc je za domačo ekipo igral od 77. minute. Toulouse in Rennes sta na 12. in 11. mestu na lestvici z 38 točkami.

V drugo ligo izpadeta zadnja dva kluba, eden od teh bo Montpellier (16 točk), za zdaj je predzadnji St. Etienne (27). Na 16. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek, je Le Havre (31).