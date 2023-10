Marshallovi otoki: Edina država brez nogometne reprezentance

Republika Marshallovi otoki je država v Tihem oceanu, sestavljena iz več kot tisoč večjih in manjših otokov. V nogometnem svetu velja za edino državo brez reprezentance, kar bi se znalo v bližnji prihodnosti spremeniti.

Republika Marshallovi otoki je veriga koralnih in vulkanskih otokov, ki je v preteklosti ZDA služila za izvajanje jedrskih poskusov, danes pa jim Američani zagotavljajo obrambo in finančno pomoč. Država, ki je samostojnost pridobila leta 1986, želi zdaj ustanoviti tudi svojo nogometno reprezentanco, do uresničitve sanj pa jih loči še nekaj velikih korakov. Na čelu projekta deluje 33-letni Anglež Lloyd Owers, ki je decembra lani postal prvi tehnični direktor Nogometne zveze Marshallovih otokov, ki je bila ustanovljena leta 2020. "Vse se je začelo z naključnimi pogovori s predsednikom tamkajšnje nogometne zveze Shemom Livaijem. Najprej sva si dopisovala preko mailov, komunikacija pa se je zaradi časovne razlike kasneje nadaljevala preko WhatsAppa. Hitro sva prišla do točke, ko so me prosili, da na podlagi lastne filozofije sestavim predlog o razvoju nogometa na Marshallovih otokih," je v intervjuju za BBC Sport povedal Owers.

Nekdanji polprofesionalni nogometaš se je na 13.000 kilometrsko pot od Londona do Marshallovih otokov prvič podal minulo poletje in si na cilju ogledal nogometne treninge za otroke, ki potekajo pod vodstvom nogometne zveze. Njegov cilj je, da Nogometna zveza Oceanije potrdi članstvo otoške države s 60.000 prebivalci, kar bi za Marshallove otoke pomenilo, da lahko začnejo tekmovati z ostalimi državami po svetu. "Iz osebnega vidika to predstavlja priložnost, da postanem del nečesa velikega. Nogometna zveza želi najprej postati članica Nogometne zveze Oceanije, nato pa še del Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Ne želimo tekmovati zgolj s sosednjimi državami, temveč postati del svetovnega nogometa. Cilj je, da bomo nekega dne tekmovali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Če bodo stvari potekale po planih, lahko to dosežemo v roku desetih let," je dodal Owers.

Kot mnogo ostalih otoških držav se tudi Marshallovi otoki v zadnjih letih spopadajo s posledicami podnebnih sprememb, natančneje s problemom dvigovanja morske gladine. Nogometni stadion, katerega gradijo v glavnem mestu Majuro, pred morjem varujejo blokade, znanstveniki pa pravijo, da bi dvig morja za en meter poplavil več kot 40 odstotkov vseh zgradb v mestu. "V zadnjih letih smo se soočili z dejstvom, da bodo Marshallovi otoki v prihodnosti izgubili veliko površja. Do leta 2050 po vsej verjetnosti kar velik del otokov. Želja je, da tudi skozi nogomet ljudi ozaveščamo o negativnem vplivu podnebnih sprememb," je povedal Owers. Država je septembra predstavila prvi reprezentančni dres, za katerega upajo, da ga bodo nogometaši lahko nosili na uvodni tekmi, ki jo nameravajo odigrati prihodnje poletje. Dres je oblikoval Argentinec, katerega ideja je bila izbrana med več kot 200 prijavami. Nad odzivom nogometne javnosti so bili pozitivno presenečeni, saj drese kupujejo ljudje iz celega sveta. Denar od prodaje bodo namenili za izgradnjo nogometne infrastrukture in trening centrov.

