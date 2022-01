Anthony Martial iz Manchestra v Španijo

Anthony Martial je že večkrat dejal, da si želi več priložnosti in igralnega časa, česar pri rdečih vragih ni dobil. Martial, ki se je leta 2015 pridružil Manchester Unitedu iz Monaka za 36 milijonov angleških funtov, je trenerju Ralfu Rangnicku že večkrat dejal, da si želi spremembe okolja.

Kot poroča BBC, sta se španska Sevilla in Manchester United dogovorila o prestopu. Sicer 26-letnega Martiala danes čaka še zdravniški pregled, v Sevillo pa je posojen do konca sezone. Kluba sta se tudi dogovorila, da odkup ni možen.

Sevilla, ki je trenutno v španski Primeri Division na lestvici le štiri točke za vodilnim Real Madridom, bo krila nogometaševo plačo do konca posoje. Kot kaže, je Francoz ob tem pristal tudi na znižanje plače, da bi omogočil celoten posel. Kot je videti, pa to ne bo zadnji odhod iz vrst Uniteda. Prestopni rok na Otoku traja sicer do 31. januarja.