Martial s hat-trickom poskrbel za visoko zmago rdečih vragov

Rdeči vragi so vlogo papirnatih favoritov upravičili z gladko zmago na domačem Old Traffordu. Varovanci norveškega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja so povedli na samem začetku tekme. Z izvrstno reakcijo je po močni podaji Marcusa Rashfordapred golom Sheffielda reagiral Anthony Martial in zatresel mrežo gostov že v sedmi minuti tekme. Tudi pod drugi zadetek se je podpisal francoski napadalec Martial. V vlogi podajalca se je iz podobnega položaja kot pri prvem zadetku domačinov v 44. minuti znašel bočni branilec Aaron Wan-Bissaka. Na odmor so tako rdeči vragi odšli z vodstvom z 2:0, ki ga je v drugem delu nadgradil kdo drug kot danes vroči Martial. Ta je s prefinjenim lobom matiral gostujočega vratarja Simona Moora in kronal zares lepo ekipno akcijo Manchester Uniteda. S končnih 3:0 so vragi potrdili dobro formo po 'koronapremoru', saj so tudi na tretji tekmi ostali neporaženi. Nogometaši Manchester Uniteda, ki so vpisali še 49. točko, tako ostajajo 'živi' v boju za četrto mesto angleške Premier League, ki še vodi v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Sheffield, ki je imel priložnost, da bi z zmago celo prehitel vrage, ostaja pri 44 točkah.

Premier League, 31. krog:

Manchester United- Sheffield United 3:0 (2:0)

Martial 7., 44., 74.