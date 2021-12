Martial si po sedmih letih želi spremembe, Rangnick pa odgovarja: Ni še čas za odhod

V dozdajšnjem delu sezone je sicer odlični francoski napadalec le dvakrat začel tekmo od uvodnega sodnikovega žvižga, kar je po njegovem mnenju odločno premalo.

Nezadovoljen z minutažo naj bi že zahteval odhod s kultnega Old Trafforda, kar pa ni najbolj po godu trenerju rdečih vragov Ralfu Rangnicku. "Pred dnevi sva z Anthonyjem Martialom opravila dolg in konstruktiven pogovor, v katerem sem mu predstavil svoj pogled na trenutno stanje. Gre za nogometaša, ki je že sedem let član Manchester Uniteda in čuti, da je napočil čas za spremembo v njegovi karieri. Kot trener in predvsem človek do neke mere razumem razmišljanje nogometaša, toda po drugi strani je prav tako pomembno vzeti v zakup trenutno situacijo v klubu. Nastopamo v treh zelo zahtevnih tekmovanjih, okužbe s koronavirusom in poškodbe pa terjajo svoje. Za zdaj še ni prišla nobena ponudba za Martiala na naš naslov in dokler je tako, ostaja z nami," je jasen strateg Uniteda.