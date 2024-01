Marin iz Dinama v Olimpijo, Lasickas podaljšal zvestobo zmajem

OGLAS

Leta 2001 rojeni Zagrebčan je otrok Dinama. V prvem delu sezone je za matični klub nastopal v članski konkurenci in zaigral na sedmih tekmah 1. HNL. Pred tem je nekdanji mladi reprezentant Hrvaške izkušnje nabiral pri Rijeki, Šibeniku in zagrebški Lokomotivi. Za kratek čas je bil tudi član italijanske Monze. Med domačo elito je skupno zbral 101 nastop, ob tem je v statistiko vpisal 12 golov in 12 podaj. Glavni trener Zoran Zeljković je v izjavi za uradno spletno stran Olimpije o prvem novincu v napadalnem delu moštva povedal: "Vesel sem, da je Antonio izbral Olimpijo. Imel je veliko ponudb in to pove, za kakšnega igralca gre. Nerad govorim, da bo nekdo okrepitev, saj je to vselej treba dokazati na igrišču, a že to, da smo dobili takšnega igralca, ogromno pomeni. Veselim se sodelovanja z njim in verjamem, da lahko skupaj naredimo velike stvari."

Goran Boromisa in Ivan Barišić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Športni direktor o prihodu mladega hrvaškega reprezentanta Goran Boromisa: "Strinjam se s trenerjem. Zadovoljni smo, da se je odločil za Olimpijo in prihod v Slovenijo. Klub, vodstvo in glavni trener v Marinu vidita velik potencial. Kljub mladosti ima za seboj že veliko, na nas in njem osebno pa je, da v dresu Olimpije ta potencial potrdi oziroma dokončno razvije. Prepričani smo, da lahko s svojo kvaliteto ekipi pomaga do odmevnih rezultatov. Naše ambicije so visoke, cilji pa vsem dobro znani. O tem priča tudi dolžina sklenjene pogodbe."

Antonio Marin ob prihodu v Ljubljano: "Olimpija je moj prvi klub v Sloveniji in zelo sem vesel, kako so me vsi sprejeli. Danes sem uspel spoznati vodstvo, klubsko osebje, igralce, trenerje. Zares brez pripomb. Sedaj, ko so vse podrobnosti urejene, komaj čakam, da se pridružim novim soigralcem na treningu. Rad bi se čim hitreje prilagodil na novo okolje, se ustrezno pripravil in seveda začel igrati. Želim se dokazati, klubu pomagati z goli in asistencami in na koncu sezone znova osvojiti tako želeno dvojno krono. Pred prihodom sem se slišal z Luko Menalom, ki mi je o Olimpiji povedal veliko lepega. V prvem delu sezone sva bila soigralca, sedaj pa bova nasprotnika, ki napadata isti cilj. Zanimivo bo!"

Pred odhodom v Turčijo je sodelovanje s klubom obnovil Justas Lasickas. Desni bočni branilec, ki je član Olimpije postal julija 2022, bo v zeleno-belem ostal do poletja 2025. 26-letni Litovec, ki je v preteklosti igral za domači Žalgiris, poljsko Jagiellonio in srbska Zemun ter Voždovac, je doslej za Olimpijo zaigral na 55 tekmah. 39 nastopov je zabeležil v Prvi ligi Telemach, štiri na pokalnem tekmovanju in 12 na evropskih tekmovanjih. Med strelce se je Lasickas vpisal na finalni tekmi Pokala Pivovarne Union proti Mariboru, ko so se Zmaji v Celju tudi razveselili pokalne lovorike. "Lasickas je zelo marljiv in zanesljiv nogometaš. Skupaj z Jorgejem Silvo bo tudi v prihodnje kandidiral za nastop na desnem bočnem položaju. V drugi polovici jesenskega dela je dobil več priložnosti za igro in izkoristil ponujeno. Zoran Zeljković računa nanj, igralec je v načrtih za prihodnost, zato nas veseli, da smo uspeli najti skupen jezik. Veliko seveda pomeni tudi dejstvo, da zastopa domačo reprezentanco. Hkrati je lahko v veliko pomoč vsem mladim fantom," za spletno stran kluba pravi Boromisa.

Justas Lasickas FOTO: Damjan Žibert icon-expand