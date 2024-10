Kapetan o zgodovinskem mejniku: Najprej je srce, šele potem kvaliteta

Slovenska mlada reprezentanca pod vodstvom Mileta Ačimovića je nedavno prišla do zgodovinskega uspeha in se prvič skozi kvalifikacije prebila na evropsko prvenstvo. Veliko so k temu botrovale odlične predstave vratarja in kapetana Martina Turka. 21-letni čuvaj mreže, ki se že lahko pohvali z izkušnjami iz Serie A, je poleti z Apeninskega polotoka odšel na Poljsko in okrepil padlega velikana Ruch Chorzow, s katerim se želi čim prej vrniti med elito. Visoke cilje ima tudi za Euro U21 prihodnje leto, na katerega Slovenija, kot pravi, ne bo šla zgolj nastopat.

Martin Turk je poleti iz Parme odšel v Ruch Chorzow. FOTO: Profimedia icon-expand

S kapetanskim trakom je branil na šestih od osmih kvalifikacijskih tekmah. Ko ga oktobra lani ni bilo zraven, je bil vpoklican v člansko reprezentanco, ki si je ravno takrat zagotovila nastop na Euru. Skoraj natanko leto dni kasneje se je Martin Turk znova veselil uvrstitve na veliko tekmovanje, le da tokrat z reprezentanco do 21 let, v kateri je imel eno ključnih vlog. "Iskreno, na začetku nismo pričakovali, da bomo prišli tako daleč. Po zmagi nad Bosno smo doma z 0:4 izgubili s Francijo. Pri 0:1 smo imeli lepo priložnost za izenačenje, potem pa se odprli in prejeli tri zadetke. Ključni sta bili naslednji tekmi s Ciprom in Avstrijo. Takrat smo vsi začeli verjeti, da nam lahko uspe," je uspešne kvalifikacije še enkrat podoživel Turk, ki smo ga poklicali na Poljsko, kjer si kruh služi pri drugoligašu Ruchu iz Chorzowa. Varovanci Mileta Ačimovića so uvrstitev na Euro potrdili z remijem proti Avstriji (1:1), še pred tem so v gosteh neodločeno igrali tudi s favoriziranimi Francozi (1:1). Galski petelini so imeli terensko premoč, a jih je Turk s posredovanji spravljal v obup. "Zbral sem 11 obramb. Branil sem vse. Tista točka nam je dala krila. Prvič v zgodovini se nam je uspelo prebiti na Euro skozi kvalifikacije. In to kot prvi v skupini z izjemno kvalitetno Francijo. To je nekaj neopisljivega," je nadaljeval.

Martin Turk je lani septembra proti Franciji prejel štiri zadetke, a rezultat ni odražal realnega stanja na igrišču. Odtlej je šla krivulja rezultatov slovenske mlade izbrane vrste samo še navzgor. FOTO: Profimedia icon-expand

Kvaliteta, srce, selektor ... Slovenska mlada reprezentanca je imela v preteklosti številne zelo nadarjene generacije, a nobeni ni uspelo to, kar je trenutni. Po mnenju Turka kvaliteta ni bila nikoli pod vprašajem, a ta generacija ima nekaj več, poudarja. "Imel sem možnost, da sem bil prvi golman že v prejšnji generaciji z letniki 2000 in 2001. Ta generacija je res kvalitetna, ampak kar je res najbolj pomembno, imamo tudi srce. Srce je prvo, šele potem je kvaliteta." Nekdanji član Parme, Sampdorie in Reggiane poleg kvalitete in srca nogometašev izpostavlja tudi vlogo selektorja Ačimovića. "Rekel bi, da je imel pri uspehu celo največjo vlogo. Predvsem zaradi tega, kako verjame v nas in kako nas pripravi na tekmo. Pozna se, da je bil tudi sam igralec, tako da nas zelo razume. Med sabo smo zelo povezani." Turk se je ob tem spomnil na marčevsko domačo tekmo z Bosno in Hercegovino, ko je bila Slovenija v Murski Soboti zanesljivo boljša s 3:0: "Takrat nas v klubih veliko ni igralo. Kakšen drugi selektor bi verjetno priložnost ponudil drugim nogometašem, on pa nam je še naprej zaupal in verjel v našo kvaliteto, tudi če je vedel, da ne bomo mogli odigrati cele tekme na sto odstotkov. Na koncu smo mu zaupanje povrnili."

Milenko Ačimović je mlado reprezentanco povezal v koherentno enoto, v kateri ima rezultat prednost pred individualnimi ambicijami. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Slovaško ne bodo šli zgolj nastopati Evropsko prvenstvo do 21 let bo prihodnje poletje gostila Slovaška. Slovenija je na turnirju stare celine sicer že nastopala pred tremi leti, a se nanj ni uvrstila skozi kvalifikacije, saj ji je kot domačinki avtomatsko pripadlo mesto v skupinskem delu. Slovenija je takrat v skupini s Španijo, Italijo in Češko osvojila zadnje mesto. "Definitivno ni naš cilj, da bi tam samo nastopali. Zavedamo se, da imamo kvaliteto. Vemo pa, da lahko premagamo vsakogar, a da lahko tudi z vsakim izgubimo. Nam ni cilj priti tja in biti zadnji ali predzadnji. Dali bomo vse od sebe, da se še bolj zapišemo v zgodovino," o uvrstitvi v (vsaj) četrtfinale razmišlja Turk.

Martin Turk na tekmi s Francijo FOTO: Profimedia icon-expand

Nekoč sanje, danes vse bolj realnost ... Ko je beseda nanesla na individualne cilje, seveda nismo mogli mimo članske izbrane vrste. Vpoklic je že dočakal, na debi še čaka. "Sicer sem že imel privilegij, da sem bil zraven za pomembne kvalifikacijske tekme. Že to je bil velik privilegij. Zdaj pa čakam, da se počasi začnem uveljavljati kot kaj več kot tretji golman v članski reprezentanci," je nadaljeval zgovorni Koprčan, ki je odločilno tekmo s Kazahstanom spremljal s klopi za rezervne nogometaše. Zanj je bila to nepozabna izkušnja, še bolj pa motivacija za prihodnost. "Deliti garderobo s starejšimi igralci, legendami, je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Jan Oblak je bil eden od mojih idolov. Ko sem ga prvič videl na treningu, se mi je zdelo, kot da bi padel z lune. Ko si zraven, šele vidiš, kako se obnašajo in kako vse skupaj poteka. Vidiš tudi, kakšen je nivo in zakaj se gre." Oblak pa še zdaleč ni edino svetovno znano ime, s katerim si je Turk v svoji karieri delil garderobo. Pri Parmi se je skritih mojstrstev vratarskega poklica učil od Gianluigija Buffona, na katerega ima zelo lepe spomine. Pri Sampdorii, v dresu katere je debitiral med italijansko elito, pa je bil njegov trener Dejan Stanković. Tudi na njiju je nanesla beseda v skoraj uro dolgem pogovoru, ki ga bomo v celoti objavili v nedeljo. Turk je spregovoril o izkušnjah z Apeninskega polotoka in stanju poljskega nogometa, nad katerim je bil v marsikaterem pogledu pozitivno presenečen ...