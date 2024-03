Slovenci navdušili Martineza: Ni razloga, da na Euru ne bi šli daleč

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik























Adam Gnezda Čerin je v 72. minuti zabil za prednost Slovenije z 1:0 icon-picture-layer-2 1 / 13

50-letni strokovnjak na klopi Portugalske je bil poln hvale na račun Slovenije že na ponedeljkovi novinarski konferenci, ko je dejal, da so Slovenci uigrano tako, kot da bi šlo za klub, ne reprezentanco. In kako prav je imel. Nogometaši s Triglavom na prsih so pokazali povsem drugačen obraz kot na Malti. V prvem polčasu so Portugalcem dovolili vsega en strel, Jan Oblak pa je moral v celotni tekmi posredovati le dvakrat. Že v prvem delu je imela Slovenija kar nekaj obdobij, ko je favoriziranemu nasprotniku "skrila" žogo. V nadaljevanju pa je najprej udarila po preverjenem receptu – iz protinapada, ki ga je kronal Adam Gnezda Čerin. Zmagovalec je bil odločen v 80. minuti, ko je do prvenca v reprezentančnem dresu po novi lepi ekipni akciji prišel Timi Max Elšnik.

Za Roberta Martineza je bil to sploh prvi poraz na portugalski klopi. Po tekmi je poudaril, da nad izjemno predstavo Slovenije sploh ni presenečen: "Vedeli smo, da nas čaka zelo organizirana ekipa. Videti je, da je Slovenija odlično uigrana, vsi natanko vedo, kaj se od njih pričakuje. Ko imajo žogo, so z dvema napadalcema, ki odlično kombinirata, zelo nevarni. To je bila preizkušnja, ki smo jo pričakovali."

S presežniki o Sloveniji: Garanje, želja, kvaliteta na žogi Vprašali smo ga tudi o dometu slovenske reprezentance na prihajajočem evropskem prvenstvu. "Ni razloga, da Slovenija ne bi šla daleč. Ta zmaga je najlepša možna popotnica. Imate izjemno zmes izkušenih in mladih, zato ne bi smeli omejevati svojih pričakovanj." Če je bila torkova predstava Kekovih varovancev za najvišjo možno oceno, tega za remi na Malti (2:2) pred dnevi ne moremo trditi. Več kot očitno pa je, da se je Sloveniji uspelo odlično pripraviti na zahtevnejšega tekmeca, kar bo po mnenju Martineza ključ do uspeha v Nemčiji.

Besede portugalskega selektorja na ponedeljkovi novinarski konferenci so se v torek izkazale za upravičene: Slovenija je navdušila in na koncu prišla do enega bolj odmevnih skalpov v svoji zgodovini. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Na velikih turnirjih imaš samo tri tekme. Veliko bo odvisno od tega, kako se bo Slovenija prilagodila na tekmece. Videti je, kakšne so vrednote tega moštva. Garanje in želja za vsako žogo ter resnično veliko kvalitete pri zadrževanju žoge," je druženje z mediji po tekmi zaključil Martinez in nato Sloveniji zaželel obilo sreče v prihodnosti.

Jaka Bijol in soigralci so povsem onemogočili Cristiana Ronalda. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Cesar umirjeno: Moramo ostati na realnih tleh Na drugi strani je Boštjan Cesar, ki je nadomeščal odsotnega Keka, nekoliko umiril pričakovanja, ki so jih z odlično predstavo dvignili reprezentanti, nato pa so jih še podžgale izbrane besede nekdanjega belgijskega selektorja. "Moramo ostati na realnih tleh. Tako kot po Malti nismo delali prevelikega 'buma', ga tudi zdaj ne gre delati. Seveda sta prisotna zadovoljstvo in veselje, ampak moramo ostati na realnih tleh in počasi delati naprej," je poudaril steber generacije, ki je Slovenijo popeljala na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. "Tudi na Malti smo dali vse od sebe, ampak pride tekme, ko imaš 'black-out' in tudi ekipa, kot je Malta, ti lahko da dva zadetka. To se v nogometu dogaja, zato po tekmi nismo delali drame. Analizirali smo jo in vedeli, da bomo morali proti Portugalcem dati še nekaj več. Mislim, da se je to tudi videlo," je v podobnem slogu komentiral strelec prvega gola.

Boštjan Cesar je tekmo vodil v odsotnosti Matjaža Keka. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Brezhibna obramba in značaj pravih moštev Cesar je četrtič sedel na slovenski klopi ob odsotnosti Matjaža Keka in zopet ostal nepremagan – po treh remijih je prišel do prve zmage. Kot je poudaril, predvsem po zaslugi izvrstne obrambe, ki je poskrbela, da Portugalci prvič po svetovnem prvenstvu v Katarju niso dosegli zadetka. "To je potrditev celotne ekipe. Šporar, Celar, Šeško so vsi odigrali fenomenalno v obrambi. Vemo, da se obramba začenja pri napadalcih. Cela ekipa je delala za ta rezultat. Fenomenalno je bilo gledati, kako so odigrali v fazi obrambe," je Cesar pohvalil svoje varovance za izjemno predstavo na svoji polovici.