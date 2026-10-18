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Nogomet

Emiliano Martinez napovedal hitro vrnitev na zelenice

London, 18. 10. 2026 11.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Emiliano Martinez

Vratar Chelseaja Emiliano Martinez se bo po uspešni operaciji čeljusti na nogometna igrišča predvidoma vrnil čez nekaj tednov. Štiriintridesetletni argentinski reprezentant se je poškodoval v soboto na tekmi angleške lige proti Evertonu, ki jo je Chelsea dobil z 2:0.

Emiliano Martinez si je v drugem polčasu na stadionu Hill Dickinson v nenamernem trčenju z branilcem Evertona Jarradom Branthwaitom zlomil čeljust. Zdravniško pomoč je na igrišču prejemal približno osem minut, nato pa so ga z nosili odnesli z zelenice. Ob prihodu v bolnišnico so mu diagnosticirali tudi pretres možganov, je po tekmi povedal trener Chelseaja Xabi Alonso. Martinez, ki je z Argentino leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka, je danes na družbenih omrežjih objavil fotografijo iz bolnišnice in se zahvalil navijačem za sporočila podpore.

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"Hvala vsem za vaša sporočila. Operacija je dobro uspela. Najpomembneje je, da smo zmagali in ohranili mrežo nedotaknjeno. Čez nekaj tednov bom spet na igrišču," je zapisal argentinski vratar. Martinez se je Chelseaju pridružil konec avgusta, ko so ga Londončani iz Aston Ville pripeljali za približno 8,8 milijona evrov, so takrat poročali britanski mediji. S klubom s Stamford Bridgea je podpisal triletno pogodbo. Argentinec je v letih 2023 in 2024 prejel Jašinovo nagrado za najboljšega vratarja na svetu. V Chelseaju je po odhodu Roberta Sancheza na posojo v Como prevzel vlogo prvega vratarja.

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Emiliano Martinez Chelsea nogomet poškodba Premier liga

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