Martinez znova provociral, poplesaval, zmagal in ostal nekaznovan

Prva četrtfinalna tekma Konferenčne lige med Aston Villo in francoskim Lillom, ki je v skupinskem delu omenjenega tekmovanja gostoval tudi v Ljubljani, se je končala z zmago angleškega predstavnika z 2:1. Na povratnem obračunu v Franciji je z enakim izidom slavil jesenski nasprotnik Olimpije, tako da so o potniku v polfinale odločali podaljški in, kot se je izkazalo po dodatnih 30 minutah igre, enajstmetrovke.

V tej prvini nogometne igre so imeli v taboru Aston Ville veliko konkurenčno prednost v liku in delu izkušenega argentinskega čuvaja mreže Emiliana Martineza, ki je znan po odličnem branjenju enajstmetrovk in tudi "domiselnih" provokacijah tekmecev ter njihovih privržencev na tribunah. A obranjeni enajstmetrovki Martineza nista glavna zgodba preteklega večera, temveč so to vnovične provokativne geste v obliki poplesavanj in žuganja s prsti proti navijačem Lilla, zaradi katerih je prejel drugi rumeni karton. Vsi so bili prepričani, da bo visokorasli Argentinec izključen, potem ko je že v 39. minuti prvega polčasa prejel prvi rumeni karton.