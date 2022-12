Martino zapušča selektorski stolček Mehike

Mehika je na zadnji tekmi SP v sredo v skupini C sicer premagala Savdsko Arabijo z 2:1, a s štirimi osvojenimi točkami izpadla. Štiri točke so imeli tudi Poljaki, ki so zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi goli ob Argentincih iz te skupine napredovali v osmino finala.

Mehika se s svojim izkupičkom na SP prvič po letu 1994 ni prebila vsaj do osmine finala. "Za vso to frustracijo in razočaranje, ki ga čutimo, sem najbolj odgovoren jaz in za to prevzemam vso odgovornost. Z zadnjim sodnikovim žvižgom se je iztekla tudi moja pogodba," je po tekmi na stadionu Lusail povedal 60-letni Gerardo Martino, ki je izbrano vrsto iz dežele Aztekov vodil od leta 2019.