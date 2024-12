Mascherano novi trener Interja iz Miamija

Javier Mascherano je na tem položaju zamenjal 62-letnega rojaka Gerarda Martina, ki je prejšnji teden odstopil iz osebnih razlogov. Mascherano je po koncu sijajne igralske kariere – v domovini je igral za River Plate in Estudiantes, v Braziliji za Corinthians, v Angliji za West Ham in Liverpool, v Španiji za Barcelono, na Kitajskem pa za Hebei – zaplul v strokovne vode. Pred prihodom v Miami je bil selektor argentinskih reprezentanc do 20 in 23 let.

Na Floridi bo vodil svoje številne nekdanje soigralce, poleg Messija so člani Interja tudi Španca Jordi Alba in Sergio Busquets ter Urugvajec Luis Suarez.