Mascherano presenetil in pri 36 letih končal kariero

Mascherano ( v sredini) ob rojaku Lionelu Messiju in soigralcih pri Barceloni, pri kateri je osvojil vse, kar se v klubskem nogometu osvojiti da.

"Napočil je trenutek, da končam kariero," je po porazu z 0:1 na pokalnem obračunu Estudiantesa in Argentinos Juniorsov dejal 36-letni Javier Mascherano, ki se je s kar 147 nastopi vpisal v zgodovinske knjige argentinske nogometne reprezentance. V srca nogometnih privržencev se je vtisnil z borbenim pristopom in zmožnostjo igranja tako v osrčju zvezne vrste kot tudi obrambe.

Igral je za velikane, kot so River Plate, Corinthians, Liverpool in Barcelona, argentinsko in svetovno športno javnost pa je presenetil po pokalni tekmi svojega trenutnega kluba Estudiantes, h kateremu se je lani preselil po kratki epizodi v elitni kitajski ligi, kjer je branil barve ekipe Hebei China Fortune.

Včasih se konec kar zgodi

"Svoj posel sem doživljal stoodstotno, maksimalno, kolikor sem lahko, že nekaj časa pa je postajalo vedno težje. Včasih ne izbereš konca, zgodi se samo od sebe,"je pred mediji dejal Mascherano, ki je največje uspehe dosegel kot član Barcelone, kjer je osvojil kar 19 naslovov v osmih letih, med njimi pet naslovov v državnem prvenstvu in dva v Ligi prvakov.

Kot član argentinske izbrane vrste je bil leta 2014 le še korak oddaljen od največjega uspeha, zmage v finalu svetovnega prvenstva, a je bila od Argentincev takrat v Riu de Janeiru po podaljšku boljša Nemčija. Z "gavči" je bil priljubljeni "Masche" leta 2004 in 2008 tudi olimpijski prvak.