Greenwood vpleten v afero, ki pod vprašaj postavlja nadaljevanje njegove kariere

Iz urada manchestrske policije so sporočili, da poizvedbe za ugotavljanje širših okoliščin incidenta še potekajo. Prav tako so se oglasili na Old Traffordu, kjer so v izjavi za javnost zapisali: "Seznanjeni smo s fotografijami in obtožbami, ki krožijo po družbenih omrežjih. Dokler ne bodo ugotovljena dejstva, ne bomo komentirali. Manchester United ne odobrava kakršnega koli nasilja."

Zelo verjetno je, da epilog afere še dolgo časa ne bo znan, a sodeč po prvih odzivih, je vse bolj verjetno, da Greenwooda čaka vsaj daljše obdobje "na hladnem", če ne kar konec kariere. Ni pa 20-letnik iz Bradforda edini nogometaš v Premier League, ki se je v zadnjem času znašel pod drobnogledom policije.

Benjamin Mendy že dlje časa ne igra za Manchester City, ker je obtožen posilstva in čaka na sojenje. Podobno pa velja tudi za Gilfyja Sigurdssona pri Evertonu, ki naj bi bil poleti udeležen v spolnem odnosu z mladoletno osebo. Čeprav je njegova partnerica to zanikala, Islandca v tej sezoni še nismo videli zaigrati.