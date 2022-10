Mason Greenwood vsaj še mesec dni ostaja v priporu

Nogometašu Manchester Uniteda Masonu Greenwoodu je sodišče v Manchestru danes odredilo pripor, potem ko so ga policisti pred dnevi aretirali zaradi kršitve pogojev varščine, okrožni sodnik mu je namreč zavrnil varščino.Nogometaš je obtožen posilstva in telesnega napada, v priporu pa bo ostal do naslednje obravnave, ki bo 21. novembra, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Enaindvajsetletni Greenwood, ki je bil na današnji obravnavi oblečen v sivo majico s kapuco in sive tekaške hlače, je na sodišču potrdil le svoje ime, datum rojstva in naslov prebivališča.

Enaindvajsetletnega angleškega napadalca so sicer prvič aretirali januarja zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada na nekdanje dekle. Zaslišali so ga tudi zaradi domnevnih groženj s smrtjo. Tistega meseca so Greenwooda izpustili iz pripora po plačilu varščine.

V nekaj urah po tem, ko so se v začetku leta obtožbe pojavile na spletu, je bil Greenwood, ki je odigral eno tekmo za Anglijo, suspendiran in odstranjen iz ekipe rdečih vragov.

Veliki up angleškega nogometa je na 129 tekmah za rdeče vrage dosegel 35 golov, pred dvema dnevoma pa so policisti Greenwooda znova aretirali, ker naj bi kršil pogoje varščine.