Mason zamenjal Mourinha na klopi Tottenhama

Angleški nogometni klub Tottenham je na svoji spletni strani objavil ime novega trenerja, ki bo do konca sezone zamenjal odstavljenega Portugalca Joseja Mourinha. Pri Londončanih so se odločili za rešitev znotraj kluba, saj bo kot vršilec dolžnosti do konca sezone ekipo vodil 29-letni Ryan Mason.

MladiRyan Mason je sicer otrok Tottenhama, februarja leta 2018 pa je moral po posvetu s specialisti končati športno pot – leta 2016 je namreč utrpel zlom lobanje. Trenerskemu štabu ekipe Spurs se je 29-letnik priključil takoj po koncu nogometne kariere. Do konca sezone bo Mason nadomestil odstavljenega Joseja Mourinha, ki ga je Tottenham zaradi slabih izidov v začetku tedna odpustil. Prvič bo Mason na klopi matičnega kluba sedel sredi tedna proti Southamptonu v državnem prvenstvu, ob koncu tedna pa bo moštvo vodil v finalu ligaškega pokala proti Manchester Cityju. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke