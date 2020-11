Masturbiranje kapetana ruske reprezentance stalo vpoklica

"Vedno smo poudarjali, da morajo biti vsi reprezentanti na ravni tako na kot izven igrišča," je svojo odločitev, da Artjoma Dzjuboizpusti iz reprezentančne akcije (tekme z Moldavijo, Turčijo in Srbijo), na Twitterju pojasnil ruski selektor Stanislav Čerčesov. Dodal je, da ne bo komentiral videa, za katerega se še ne ve, kako se je znašel na spletu. "S stališča športa ta posnetek nima prav nobene povezave z reprezentanco," je temo jasno in hitro zaprl 57-letni Čerčesov.

Iz kluba Artjoma Dzjube so sporočili, da privatno življenje nogometaša ne bi smelo postati javna lastnina in predmet javne razprave, potem ko se je 32-letnik pojavil v središču (medijske) pozornosti. Za to je 'kriv' posnetek, ki se je v soboto bliskovito razširil na svetovnem spletu, in sicer ta prikazuje, kako nogometaš ruske nogometne reprezentance in Zenita masturbira, medtem ko leži v postelji.

Kot da vikend ne bi mogel biti še slabši, je Dzjuba v dresu Zenita na nedeljski tekmi s Krasnodarjem zapravil še enajstmetrovko: