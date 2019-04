Mata: Če ne bi verjeli v preobrat, ne bi imelo smisla, da pridemo na Camp Nouu

"Da nekaj dosežeš, tako v nogometu kot v življenju, je ključnega pomena, da verjameš, da je to mogoče. S to miselnostjo smo prišli v Barcelono po pogovorih s trenerjem in med nogometaši samimi. Zakaj nam ne bi uspelo? Imeli smo dobre izkušnje z nasprotniki v Ligi prvakov, ki so veljali za favorite. Rezultat s prve tekme je slab, toda če ne bi verjeli v preobrat, ne bi imelo smisla, da pridemo," je povedal Juan Mata. In takšna mentaliteta je rdečim vragom pomagala tudi v osmini finala, ko so v Parizu premagali PSG s 3:1 in senzacionalno nadoknadili poraz s prve tekme (0:2).

"Priti na Camp Nouu ni enostavno, toda to je priložnost, da nam uspe nekaj velikega, s čimer bi to noč lahko spremenili v enega najlepših spominov Manchester Uniteda," pred tekmo v katalonski prestolnici meni Mata. Ta pod norveškim trenerjemOlejem Gunnarjem Solskjaerjem ne uživa toliko zaupanja kot pod Josejem Mourinhom. Tako ni dobil priložnosti na tekmi z Barcelono v Manchestru. Kljub manjši minutaži pa Španec ne skriva navdušenja nad delom trenerja, ki se je na klop rdečih vragov usedel 19. decembra. "Zvest je svojim vrednotam kot človek. To običajnost, ki se jo vidi tudi navzven, prenaša na nas. Dal nam je samozavesti in po zadnjih rezultatih se vidi, da je prišlo do spremembe tudi v vzdušju," je strmo pot navzgor po prihodu Solskjaerja opisal Mata.

Španski vezist je navdušen nad skromnostjo Norvežana. "Dobri rezultati nas spremljajo vse od njegovega prihoda in to seveda pomaga pri risanju nasmeškov. Vključil je vse, vsi smo se počutili pomembne. Solskjaer je preprost, ponižen in prijateljski. Čudovito je naleteti na take osebe," je v pogovoru za katalonski Mundo Deportivo povedal Mata.

