Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Matanović priznal: Začutil sem rahel dotik po laseh

Toronto, 03. 07. 2026 12.02 pred 29 minutami 2 min branja 18

Avtor:
A.V. STA
Igor Matanović

Tehnologija, ki jo uporabljajo na svetovnem prvenstvu v nogometu, je neizprosna. Na tekmi šestnajstine finala v Torontu med Hrvaško in Portugalsko so sodniki razveljavili hrvaški gol zaradi prepovedanega položaja. Senzorji v uradni žogi so zaznali, da se je Igor Matanović dotaknil žoge z glavo. To je takoj po tekmi potrdil tudi nogometaš sam.

Portugalska je premagala Hrvaško z 2:1. Ivan Perišić je Hrvaški v 53. minuti zagotovil vodstvo. Cristiano Ronaldo je v 68. minuti izenačil s strelom z bele pike, Goncalo Ramos pa je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel zmagoviti zadetek za Portugalsko.

Kazalo je, da so Hrvati v izdihljajih rednega dela tekme poravnali izid, potem ko je Joško Gvardiol zadel ob koncu sodnikovega dodatka, a je glavni sodnik razveljavil gol zaradi prepovedanega položaja. Kljub golu Portugalske v 94. minuti je Hrvaška lovila preobrat na tekmi, na kateri so odigrali kar deset minut sodnikovega dodatka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnja hrvaška akcija se je začela s predložkom Perišića z leve strani. Igor Matanović je žogo v kazenskem prostoru z rahlim dotikom glave podaljšal naprej. Nato se je žoge dotaknil portugalski branilec Renato Veiga. Žoga je prišla do Maria Pašalića, ki je bil ob podaji Gvardiolu v prepovedanem položaju. Če bi gol obveljal, bi Hrvaška podaljšanja upanje.

Norveški sodnik Espen Eskas je gol sprva priznal, a ga je po posredovanju Vara in ogledu posnetka razveljavil. Dejstvo, da se je Portugalec Veiga dotaknil žoge, ni bilo pomembno, saj je bil Pašalić že pred tem v prepovedanem položaju. V hrvaškem taboru je završalo, kapetan Luka Modrić je govoril o pristranskem sodniškem kriteriju, čeprav je Matanović takoj po tekmi priznal, da se je z lasmi dotaknil žoge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Začutil sem rahel dotik po laseh. Sodnika sem vprašal, kaj se je zgodilo, saj nisem bil prepričan, ali sem se dotaknil žoge. Povedal mi je, da je v žogi čip, ki je zaznal stik. Izkazalo se je, da je šlo za prepovedan položaj," je po tekmi dejal "nesrečni" Matanović. Očitke o domnevno sporni sodniški odločitvi, so v uradni izjavi zanikali tudi pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi.

"Podatki, pridobljeni s tehnologijo Connected Ball v uradni žogi SP, so potrdili, da se je hrvaški nogometaš s številko 20 Igor Matanović dotaknil žoge med akcijo, ki je vodila do zadetka proti Portugalski. Ti podatki so sodniku omogočili, da je pravilno dosodil prepovedan položaj in posledično razveljavil zadetek."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za občutljive senzorje v žogi, ki zaznajo že najmanjši dotik in to informacijo nemudoma posredujejo Varu. Ta stik se gledalcem v televizijskem prenosu prikaže kot grafični prikaz srčnega utripa, kar sodnikom zagotavlja izjemno natančne podatke za hitro ter pravilno odločanje, so v izjavi za javnost še zapisali pri Fifi.

Dramatično tekmo so sicer zaznamovali trije goli in štirje razveljavljeni zadetki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp 2026 hrvaška portugalska igor matanović sodniške odločitve

Nagelsmann je moral oditi, prihaja Klopp?

24ur.com Navijač med tekmo stekel na zelenico in si zagotovil selfie z Ronaldom
24ur.com Dokaz(a), da se tudi v domačem prvenstvu igra dober nogomet
24ur.com Boštjan Cesar: Reakcija po prejetih zadetkih je bila odlična
24ur.com Verbič: Dolgo smo garali, da smo pridobili zaupanje Slovencev
Moskisvet.com S tem se je Luka Modrič zapisal v nogometno zgodovino
24ur.com Cesar po skorajšnji blamaži: V tekmo smo šli preveč ležerno
24ur.com 'Prišel je trenutek, da nogometu rečem ciao'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LinaAnil
03. 07. 2026 13.53
Koliko so mu ponudili, da se je mogel tak zlagati?
Odgovori
-1
0 1
JAZsemTI
03. 07. 2026 13.52
Tehnologija pač ne mora dokazati, da je Portugalec z glavo podal Hrvatu in ne bi bilo ofsajda. Bolj kot gledam bolj je očitno, da je nastavil glavo. V tem primeru ofsajda ni in je bil zadetek regularen. A kaj ko je treba Ronalda, ki “nese zlata jajca” obdržati čim dlje na turnirju🤔
Odgovori
0 0
mptour
03. 07. 2026 13.51
No in kaj sedaj, ko je sam priznal? Kvazi strokovnjaki še kr nabijate.
Odgovori
-1
0 1
Justice4all
03. 07. 2026 13.48
Ne vem kako razložiti kako me to niti najmanj ne zanima....
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
03. 07. 2026 13.47
Tale Matanovič laže ko pes teče, ker želi kao vse prepričati, da se žoge ni dotaknil... Senzorji oz čipi v žogi so zelo občutljivi in zaznavavajo domala vse ampak tega, da žoga samo rahlo oplazi lase kot pravi pa ni šanse....... Se je zgodilo kar se je pač zgodilo.. Ne vem zakaj zdaj še lagati naprej v nedogled...
Odgovori
0 0
piko3
03. 07. 2026 13.46
A ni pravilo, da ni offsajda, če se pred tem žogo dotakne obrambni igralec?
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
03. 07. 2026 13.51
ne, obstaja celo tako neumno pravilo da kadar streljaš na gol in strel obrani golman je ofsajd če igralec tvoje ekipe potem zakrtači žogo v gol
Odgovori
0 0
zaza regović
03. 07. 2026 13.45
Na kameri se je videlo da dotika ni bilo, torej so bili lasje in je to šteto za dotik. Ko pa igralec vidi žogo in skloni glavo da jo proba izbiti pa je nenamerni dotik in bog ne daj namerno izbijanje, da kdo omeni. Bravo sodniki, pa še ni edini gol kar ste razveljavili, potem pa še pebale ne dosodli, za dotikanje pa takoj penal če je za favorizirane. Čestitke var danes, he he.
Odgovori
0 0
Sir Oliver
03. 07. 2026 13.41
Bravo za igralca, ker je pošteno povedal. Sicer v njegovi domovini, to ne bo dobro sprejeto, ker bi moral seveda tajiti. Vsaka mu čast.
Odgovori
+2
2 0
zaza regović
03. 07. 2026 13.51
Zakaj pa ne, sej so pošteno igrali in še fasali penale sumljive, njim pa nič dosojeno
Odgovori
0 0
MarkoJur
03. 07. 2026 13.41
Ježešna, sej nekateri so več pri frizerjih kot na igrišču. Drugič se vsi po vojaško lepo na bali, pa bo...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
03. 07. 2026 13.38
Toda lasje ne vplivajo na smer žoge.
Odgovori
0 0
kryptix
03. 07. 2026 13.40
Toda dotik je dotik. Lasje niso dotik če jih nimaš, če jih pa imaš so pa del telesa.
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
03. 07. 2026 13.44
če bi se žoge takole dotaknil npr Cucurella ali kdo ki ima drede bi žoga zagotovo spremenila smer, torej kaj sedaj naj bodo lasje del telesa ali ne ?
Odgovori
0 0
olafur
03. 07. 2026 13.47
potem po tvoje če si globoko v offsidu in brcneš žogo tako da podaljšaš let žoge popolnoma v isto smer v gol to ni offside
Odgovori
0 0
Sirhakel7
03. 07. 2026 13.48
Lasje ne, glava pa. Itak se je dotaknil žoge ker senzorji v žogi pa oplazenih las definitivno ne zaznajo..
Odgovori
0 0
kryptix
03. 07. 2026 13.49
Če bi imeli vsi čupe kot rivaldo ali original Ronaldo takih zapletov nebi bilo.
Odgovori
0 0
zaza regović
03. 07. 2026 13.37
No no, komentator, kaj ni važno, ob namernem izbijanju se offside razveljavi, so pravila, zdaj pa kakor se pač odloči sodnik lahko bi tud rekel da je namerno...ker je videl žogo in se odločil kako bo glavo in peobal zbijat
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
Španija ali Jadran? Ena fotografija je znova odprla razpravo o cenah dopusta
Španija ali Jadran? Ena fotografija je znova odprla razpravo o cenah dopusta
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763