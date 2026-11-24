PSV je za Tima Matavža leta 2011 Groningenu odštel takrat zelo zajetnih sedem milijonov evrov. Investicija se je 27-kratnim nizozemskim prvakom še kako izplačala. Otrok Gorice je s klubom osvojil pokalni in superpokalni naslov, vmes se ga je zaradi odličnih predstav povezovalo celo z Napolijem, na koncu pa je kariero nadaljeval v Nemčiji. "Na PSV imam lepe spomine. Lepo mi je bilo igrati za tako velik klub. Stvari so bile urejene, tako da je bil res užitek igrati tam," se je pred gostovanjem PSV-ja v Madridu spominjal Matavž.

Tim Matavž je blestel v dresu PSV-ja. FOTO: Profimedia

PSV trenutno vodi v nizozemskem prvenstvu, kjer ima točko naskoka pred glavnim rivalom Ajaxom. "Letos so spet glavni kandidati za naslov. Na Nizozemskem so trije veliki klubi in PSV je eden izmed teh. Tudi v Evropi se dvigajo. Predlani so prišli iz ligaškega dela (Lige prvakov, op. a.)," pravi Matavž, ki dogajanje na Philips Stadionu še danes podrobno spremlja. 37-letni napadalec, ki trenutno v dresu Izole trka na vrata drugoligaške druščine, je prav za PSV odigral največ tekem v svoji karieri. Rad se spominja tudi odličnega vzdušja, po katerem so znani navijači evropskih klubskih prvakov iz leta 1988. "Na stadionu je vedno lep ambient. Normalno, da so navajeni na dobre rezultate in zmage."

Domače tekme na Philips Stadionu v tej sezoni spremlja več kot 34 tisoč navijačev. FOTO: Jakob Batič

PSV še danes stavi na "nizozemski" 4-3-3

PSV trenutno vodi izkušeni Peter Bosz, ki je pred tem trenersko službo opravljal pri Ajaxu, Borussii iz Dortmunda, Bayer Leverkusnu in Lyonu. "Vsak trener ima svoj sistem. Ko sem bil jaz tam, smo večinoma igrali 4-3-3, ki se lahko spreminja. Na Nizozemskem so takrat vsi večinoma igrali takšen sistem," je glede prepoznavnega sloga igre dodal Matavž.

V plejadi obetavnih izstopa Pepi

Trenutna zasedba rdeče-belih je na Transfermarktu vredna več kot 300 milijonov evrov. Največ, na kar 30 milijonov, je vreden ameriški napadalec Ricardo Pepi. Ob njem Matavž izpostavlja še krilnega napadalca Rubna van Bommla, sicer sina legendarnega Marca van Bommla, in pa Svena Mijnansa, ki se najbolje znajde na položaju "desetke".

Nepogrešljiv član kluba je tudi hrvaški reprezentant Ivan Perišić. FOTO: AP