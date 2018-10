Tim Matavž tekmo končal z zlomljeno nogo

Tima Matavža so na nosilih odnesli z igrišča, danes naj bi ga že operirali, nato pa ga čakata okrevanje in rehabilitacija. Matavž se je poškodoval po dvoboju z branilcem Feyenoorda Ericom Botteghinom , ko je Vitesse gostoval pri Feyenoordu (1:2). "Izgubili smo dva igralca z resnima poškodbama, še posebej Matavževa je zelo huda, zlomil si je spodnji del noge. Zelo žalostno, ker je Tim naš najboljši napadalec," je dejal trener Vitesseja Leonid Slutsky na novinarski konferenci. Po pisanju nizozemskih časnikov naj bi bila letošnja sezona za slovenskega reprezentanta že končana.

"Bil sem šokiran. Nisem opazil, da je bil poškodovan. Sem govoril z njegovimi soigralci in upam, da bo kmalu nazaj. Grozno se počutim, ker se je to zgodilo, ne morem verjeti. To so stvari, ki se občasno zgodijo, ničesar nisem mogel narediti,"pa je dejal Botteghin. Matavž je v tej sezoni za Vitesse dosegel sedem golov.