'Slovenci se premalo cenimo in Benjamin Šeško nam je dal prepotrebno samozavest'

Matej Oražem je bil dolga leta športni in nato izvršni direktor nogometnega kluba Domžale. Z njegovo pomočjo je bil klub z majhnimi finančnimi vložki uspešen na evropski in domači sceni. V zadnjih letih se je klub osredotočil predvsem na razvoj mladih igralcev, to odločitev pa so upravičili številni odmevni prestopi. Najuspešnejši mladenič, ki je iz njihove nogometne akademije odšel v Evropo, je zagotovo Benjamin Šeško, ki je šest let po odhodu iz Domžal za rekordno vsoto prestopil v Manchester United. V najnovejšem POPkastu je Oražem spregovoril o stanju slovenskega nogometa, odgovornosti dela z mladimi in vse večjih finančnih vložkih tujih investitorjev pri nas.

Matej Oražem je to poletje zapustil funkcijo izvršnega direktorja kluba, s katerim je povezan že celotno svoje življenje. To odločitev je sprejel po letih borbe s številnimi finančnimi izzivi. Skupaj z vodilnimi možmi v klubu je spoznal, da lahko uspešno pot nadaljujejo zgolj s pomočjo tujih investitorjev. Ti so v klub prišli predvsem zaradi uspehov mladinske akademije, ki je bila nekaj časa edinstvena v slovenskem nogometu.

"Ker sem prišel iz mladinskega pogona, se mi je zdelo, da je ogromno stvari, kjer bi lahko naredili z relativno majhnimi vložki zelo velik napredek. Zato je bil moj cilj od prvega dneva, ko sem prišel, da želimo imeti najboljšo šolo v Sloveniji," je razloge za ustanovitev nogometne akademije v Domžalah podelil Oražem. V mladinskem nogometnem centru se ni vse vrtelo okoli nogometa, ravno obratno: "Za akademijo smo se odločili predvsem zato, da smo fantom omogočili šolanje, dopoldanski trening, jim uredili prehrano ... Tako so lahko fantje bili iz morda rahlo bolj odročnih krajev, kot so Bela krajina, Radeče, Koroška in podobno, vključeni v ta naš sistem."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









Gost najnovejšega POPkasta je bil nekdanji športni in izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem 2 icon-picture-layer-2 1 / 6

"Organizacijsko to pomeni 20 fantov ves čas tam. Vsak dan jih je treba imeti na očeh. Treba je paziti, kaj delajo zvečer. Treba je paziti, kako jim gre v šoli, spremljati njihov razvoj na vseh življenjskih področjih in edino to omogoča potem, da so lahko dobri na igrišču," doda Oražem. Nekaj časa so bili tudi edini klub v Sloveniji, ki je mladincem omogočil reden dostop do športnih psihologov. "Vsekakor je to fantom pomagalo, morda celo bolj tistim, ki na koncu niso naredili nekih karier. Najbolj pomaga psihološka pomoč tistemu, ki jo potrebuje. Tako da verjamem, da je to zelo pomemben vidik."

Ključno vlogo v karieri nogometaša poleg trenerjev, klubov in agentov seveda odigrajo predvsem njegovi starši, ki lahko nudijo čustveno podporo ali pa predstavljajo nepotrebno oviro. "Mislim, da pretirana vpletenost staršev v proces treninga ni primerna. Mislim, da prej povzroči negativne posledice kot pozitivne. Vsekakor je prav, da se otroke podpira, da se jih spodbuja. Ker začnejo otroci relativno intenzivno trenirati že pri devetih, desetih letih, bi bil moj nasvet predvsem, da jih spodbujate k drugim športom. Če intenzivno trenira nogomet, naj popoldne igra košarko. Pojdite nekam s kolesi, pojdite na sprehod, naj se vozi z rolerji, naj spoznava svoje telo, kolikor lahko. Velika večina fantov, sploh tistih, ki so uspeli pri nas in so uspešno prestopili v druge klube, je bila takšna in s starši smo vedno imeli zelo lepe, zelo korektne odnose," svetuje nekdanji nogometni funkcionar, ki je v klub med drugim pripeljal tudi Benjamina Šeška.

Benjamin Šeško je bil član mladinskih selekcij v Domžalah FOTO: Profimedia icon-expand