Mateja Zver v Avstriji do državnega naslova

V Nemčiji nadaljujejo prvenstvo 7. maja, 9. maja pa bosta na delu ekipi, kjer so naše nogometne legionarke. Še več, 9. maj prinaša slovenski derbi – Turbine Potsdam doma gosti Eintracht. V Italiji je bil na sporedu 19. krog, zaigrala pa je Nika Babnik (v igro je vstopila v 84. minuti), ki je s San Marinom klonila proti Napoliju (0:5). RomaKaje Eržen (ostala je na klopi za rezerve) je gostila AC Milan Dominike Čonč(ni je bilo v zasedbi), tekma se je končala z rezultatom 0:0. Bari Sare Ketiš (tekmo je spremljala s klopi za rezerve) je v gosteh priznal premoč Fiorentini. AC Milan zaseda 2. mesto, Roma je četrta, San Marino 11., Bari pa 12. V Serie B pa si je Pomigliano Kristine Erman z zmago v gosteh tudi matematično zagotovil napredovanje v Serie A. Sporting de Huelva, kjer igra naša reprezentantka Pamela Begić, je gostoval pri madridskem Realu in iztržil točko (1:1). Pamela ni vstopila v igro, njena ekipa ostaja na 11. mestu.



Ferencvaroš kljub domači zmagi ostaja na 2. mestu madžarske lige, Lare Ivanuše to pot ni bilo v domači ekipi. Do druge ligaške zmage v sezoni je prišel LuganoTine Marolt. V derbiju začelja prvenstvene lestvice je Lugano, kot piše na uradni spletni strani NZS, z 2:1 porazil gostje, Tina Marolt je igrala celo tekmo. V Republiki Irski je bil minuli konec tedna na sporedu 5. krog lige, Maja Zajc in ekipa pa so doživeli poraz (0:5) proti Wexford Youths.