Mati njegovih otrok: Posiljevalci hodijo po ulicah, on to zagotovo ni in je v zaporu že mesec dni

Dana Dinorah, nekdanja žena nogometaša Dania Alvesa, je še vedno povsem prepričana v njegovo nedolžnost. Medtem ko zvezdnik dneve preživlja na hladnem, ona skrbi za njuna dva otroka, Victorio in Daniela. "Obsojeni posiljevalci so na ulici, Dani ni posiljevalec, kako je lahko v zaporu?" Da se s tem ne more sprijazniti, je nadaljevala. Poleg vsega je podvomila v delovanje pravosodnega sistema in objokovala posledice, ki jih bodo nosili vsi ljudje, ki so tesno povezani z Alvesom. "S kakšno pravico to delajo, ničesar nimajo, da bi ga lahko obtožili! Kako so lahko tako uničili njegovo življenje, kot tudi življenje njegovih otrok, celotne družine?"

Tudi v nadaljevanju je vztrajala, da stoodstotno zaupa v nedolžnost svojega bivšega partnerja."V življenju je vedno kazal to nežno podobo in takšen še naprej ostaja. Vse, kar vem, je, da je nedolžen, in res ne razumem, zakaj je zaprt." Že pred časom je povedala tudi to: "Še vedno sem v šoku. Zdi se, kot da gre za nočno moro, ki se kar ne konča." Bivša žena je tudi poslovna ženska, ki skrbi za del njegovih poslov in živi v Braziliji. "Dani kaj takega ne bi storil, poznam ga že 22 let, od tega sem bila z njim poročena kar 10 let. Moja dva najstniška otroka zelo trpita. Dani je prosil odvetnika, če me lahko pokliče, da uredim najnujnejše stvari. Sam ne sme do telefona, njegov odvetnik pravi, da je žalosten, a da se drži dobro. Tukaj sem in vse bom storila, da mu lahko pomagam," je še dodala kmalu po tem, ko je bil nogometaš priveden v zapor.