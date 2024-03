Kek: Igrali bomo proti enemu bolj vročih favoritov Eura

"Zavedamo se, kakšen tekmec nas čaka. S spoštovanjem do Portugalske, njenih igralcev in selektorja pa moramo mi razmišljati predvsem o nas. Na Malti mi predvsem v drugem polčasu marsikaj ni bilo všeč. Zato moramo – tudi glede na tekmeca – biti videti bolje," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Matjaž Kek.

"V preteklosti smo naredili nekaj dobrega, ampak to je preteklost. Treba je razmišljati o sedanjosti. Tekma s Portugalsko nam bo prišla zelo prav, je eden favoritov EP. Igranje proti takšni ekipi je vedno dobro za primerjavo, da vidiš, kje si," je dodal Kek in poudaril, da bo tudi tokrat izid pomemben, ampak da predvsem upa, da bodo fantje pred polnimi Stožicami igrali dobro.

"Ob dodatnem motivu in dodatnem interesu za tekmo moramo poslati pozitivno sporočilo, ki opozarja, da je tudi Slovenija taka, da ne bo šla v Nemčijo zgolj turistično. Naj bo tekma privilegij, ampak upam, da bomo jutri kakovostnejši individualno in ekipno, drugače lahko dobimo porcijo. Portugalci ne bodo 'šparali', oni lahko ob širokem kadru rotirajo. Mi moramo pa izkoristiti tisto, kar imamo, tisto, kar nas je pripeljalo na EP," je še povedal Kek.

Dodal je, da igralcem rad da svobodo, a hkrati zahteva tudi popolno odgovornost. Proti Portugalcem je poudaril še en vidik, in sicer da bo treba proti ekipi, ki je dobila vseh 11 tekem pod vodstvom Roberta Martineza z razliko v danih in prejetih zadetkih 41:4, znati trpeti v obrambi.

"To je posebna kakovost posameznika in ekipe," je še povedal in zaključil, da upa, da bo tekma z obeh strani kakovostna, da ne bo poškodb in da bodo dobili kakšen odgovor na številna vprašanja pred EP.