Matjaž Kek ni več slovenski selektor

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje zaključi, so med drugim zapisali na uradni spletni strani Nogometne zveze Slovenije.