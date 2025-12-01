Matjaž Kek ni več slovenski selektor

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje zaključi, so med drugim zapisali na uradni spletni strani Nogometne zveze Slovenije.
Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na evropskem prvenstvu v Nemčiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.