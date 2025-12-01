Svetli način
Nogomet

Matjaž Kek ni več slovenski selektor

Ljubljana, 01. 12. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
89

Iz Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da je Matjaž Kek s 30. novembrom zaključil svoj selektorski mandat na klopi slovenske nogometne izbrane vrste. Postopek izbire novega selektorja naj bi bil zaključen do naslednjega zbora reprezentance, ki je predviden 23. marca prihodnje leto.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje zaključi, so med drugim zapisali na uradni spletni strani Nogometne zveze Slovenije.

Matjaž Kek je bil slovenski selektor v dveh mandatih. V prvem, ki je trajal med letoma 2007 in 2011, je slovensko nogometno izbrano vrsto popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki (2010), v drugem (2018-2025) pa se je s svojimi zdaj že nekdanjimi varovanci uvrstil na evropsko prvenstvo 2024.
Matjaž Kek je bil slovenski selektor v dveh mandatih. V prvem, ki je trajal med letoma 2007 in 2011, je slovensko nogometno izbrano vrsto popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki (2010), v drugem (2018-2025) pa se je s svojimi zdaj že nekdanjimi varovanci uvrstil na evropsko prvenstvo 2024. FOTO: Damjan Žibert

Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

nogomet slovenska reprezentanca matjaž kek radenko mijatović nogometna zveza slovenije
KOMENTARJI (89)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
01. 12. 2025 10.50
+1
mi green dregonsi smo Keku hvaležni, da nam je pred leti vrnil bakljo, ki smo jo vrgli na zelenico svetega ljudskega vrta
ODGOVORI
1 0
LinaAnil
01. 12. 2025 10.49
+1
Konec novembra mu je pogodba potekla .lepo so to izpeljali, da so se mu na elegantni način odpovedali.
ODGOVORI
1 0
golobnadob
01. 12. 2025 10.49
Volitve so ravno pred parlamentarnimi. Golob bo imel čas. Za kondicijo bo poskrbela Tina.
ODGOVORI
0 0
golobnadob
01. 12. 2025 10.50
Maljevac pa po njej za dodatno oskrbo.
ODGOVORI
0 0
Larry2universe
01. 12. 2025 10.48
+2
Hvala Selektor
ODGOVORI
2 0
jank
01. 12. 2025 10.47
+4
Kek je ogromno naredil za uspeh reprezentance v obeh mandatih. Težko ga bo kdo dosegel, še težje pa presegel. Potrebno se mu je zahvaliti za opravljeno.
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
01. 12. 2025 10.47
-3
Konec pravljicnih komentarjev in nebuloz Kek ca
ODGOVORI
0 3
Pajki
01. 12. 2025 10.46
-3
Hvala bogu, ne bo vec treba poslusat nakladanje tega sarlatana. Zaljubljen sam vase, najpametnejsi…
ODGOVORI
1 4
Puško v koruzo
01. 12. 2025 10.46
+1
Zlatko Zahovic je najbolj primeren kandidat!
ODGOVORI
2 1
ptuj.si
01. 12. 2025 10.38
+2
Eni mislite, da bo odšel še Radenko. To se ne bo zgodilo, saj je Radenko-ta nastavil El Jefe Čeferin.
ODGOVORI
4 2
jugatneme
01. 12. 2025 10.37
+8
Keku hvala za vse opravljeno delo, bilo je dovolj, iskali smo spremembo in s tem odstopom je ta današnja novica dobra. Sedaj upajmo, da bo NZS ubrala pravilno potezo.
ODGOVORI
9 1
jugatneme
01. 12. 2025 10.37
+10
Pa Keku srečno naprej, v nogometu ali penziji.
ODGOVORI
10 0
Puško v koruzo
01. 12. 2025 10.44
-2
Kek sam ni odstopil, tako da ne potrebuje hvalospevov. Pogodba mu je potekla 30.11. Hvala Radenku, da je ni podaljsal.
ODGOVORI
1 3
Slovenska pomlad
01. 12. 2025 10.36
-2
Čas je bil.
ODGOVORI
2 4
prost1
01. 12. 2025 10.36
+5
Riera
ODGOVORI
6 1
ptuj.si
01. 12. 2025 10.42
+3
Bil bi super izbira, a ga naši zagotovo ne bodo povabili. Prodblem je, da ni jugo.
ODGOVORI
3 0
juventina10
01. 12. 2025 10.49
+1
mourinho ali guardiola.
ODGOVORI
1 0
trtr
01. 12. 2025 10.35
+5
Z njim naj gre še s rbin in jugo druščina, da se bo na zvezi vsaj kakšna slovenska beseda slišala.
ODGOVORI
8 3
anko46
01. 12. 2025 10.34
+9
Hvala Keku za vse. Osebno dobro ocenjujem njegovo delo. Sedaj naj odstopi Mijatović in naj se prične nov cikel.
ODGOVORI
9 0
Morgoth
01. 12. 2025 10.33
+0
Se bo zdaj srbovalo spet?
ODGOVORI
3 3
Mambo
01. 12. 2025 10.30
+0
Ne vem kateri selektor bo boljši s temi manekeni? Od vseh nedavnih tekem, sem videl en štart na žogo Drkušiča, pod noge nasprotnika. Po tekmi ostalim sploh dresa ni bilo potrebno prati.
ODGOVORI
2 2
ptuj.si
01. 12. 2025 10.30
+2
Sedaj pa enega nejugo trenerja.
ODGOVORI
3 1
Miha Bi
01. 12. 2025 10.38
+0
janez janša bo. a bo ok?
ODGOVORI
3 3
ptuj.si
01. 12. 2025 10.40
+3
On je ju.gov.ič, tako da ne bo ok. Napisal sem nejugo trener.
ODGOVORI
3 0
Diego14
01. 12. 2025 10.29
+7
Franc Rode je bil v Argentini....ima izkušnje
ODGOVORI
7 0
Ricola Swiss
01. 12. 2025 10.30
+0
Tudi Kučan ima dovolj izkušenj iz Juge.
ODGOVORI
1 1
PuntaChristo
01. 12. 2025 10.27
-2
Čas je že bil. Kek, Vi bi se morali poslovit oziroma nehat delovat v Slo nogometu takrat, ko ste končali z Rijeko. Takrat bi se morali upokojit. Sedaj pa ste se odstranili, ko bodo o vas ostali samo slabi spomini. Ne vem no, kaj so plače na tej položajih rrs tako visoke in se da izkoriščat sistem, da se človek ne zna oz. ne more upret?? Sedaj po Rijeki ste bili res nesposoben. Pa ne zdaj govorit "kauč selektor", glejte, vsak človek lahko v življenju dela VSE, lahko se za to izučimo, lahko pa se priučimo, tako da gledalci nismo nori. Kje piše, da pa jaz recimo ne bi mogel biti selektor? Ljudje smo multifunkcjonalna bitja, vsega se lahko naučimo, pri funkciji nogometnega trenerja.pa ni potreben nek presežek znanja.
ODGOVORI
2 4
Pravični_84
01. 12. 2025 10.31
+2
Najprej moras nekaj narediti da si lahko selektor kot Kek, ne samo bluziti, je zal premalo.
ODGOVORI
3 1
Minifa
01. 12. 2025 10.25
+0
Predlagam starega Dončiča ON vse ve ) ali pa Vilfan..
ODGOVORI
3 3
ptuj.si
01. 12. 2025 10.32
+0
Boljše Vilfana, on se spozna pa res na vse. Še na politiko.
ODGOVORI
1 1
